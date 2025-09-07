  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Данил Глебов о Москве: «Ходить в рестораны дороже, чем в Ростове, но ненамного. Цены повыше, но если не жить на широкую ногу – нормально»
8

Данил Глебов о Москве: «Ходить в рестораны дороже, чем в Ростове, но ненамного. Цены повыше, но если не жить на широкую ногу – нормально»

Данил Глебов сравнил жизнь в Москве и Ростове-на-Дону.

Полузащитник сборной России проводит второй сезон в московском «Динамо». До этого он выступал за «Ростов» (2019-2025).

– Насколько изменилась ваша жизнь после переезда в Москву?

– Стало легче в плане выездов. Больше времени провожу дома.

– В Москве жизнь дороже. Это не напрягает?

– Смотря как жить. Ходить в рестораны, конечно, дороже, но не могу сказать, что намного. Цены повыше, но смотря как планировать траты. Если не жить на широкую ногу и не каждый день ходить в ресторан, то нормально.

– Какие места в Москве чаще всего посещаете?

– Нравится ходить в баню, в Сандуны, с товарищами. А так стараюсь бывать в разных местах. Какого-то одного любимого нет.

Ребенка водим то в театр, то в цирк, то на детской площадке играем. Мне нравится проводить время с детьми.

– Министр спорта недавно высказался об интеллектуальном развитии футболистов, заявив, что игроки должны читать книги. Какие книги читаете вы?

– Сейчас читаю [американского журналиста и телеведущего] Ларри Кинга: «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно». Она про общение. Попала в рекомендации, что это достаточно популярная книга. Все ее хвалили. И когда в самолете читал ее, наша пресс-служба это увидела и тоже высказала свою похвалу.

Там есть интересные приемы по общению. Например, как на интервью перебороть свой страх. Там реальные истории человека, как он учился. Но я эту книгу еще не дочитал. Когда есть свободное время, всегда стараюсь 30-40 минут уделить чтению, – сказал Глебов.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?3235 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
logoДанил Глебов
светская хроника
книги
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Масалитин о невызове Умярова в сборную: «Чем Черников или Антон Миранчук лучше Наиля на сегодняшний момент? Ты пригласи парня – в состав не ставь, но дай шанс: «Мы за тобой смотрим»
26сегодня, 09:29
Глебов о «Динамо»: «Есть понимание, в чем проблема. Главное – не кидать весла и стараться исправлять положение»
9сегодня, 08:06
Главные новости
Тренер Казахстана Алиев подаст в отставку после 0:6 от Бельгии: «Все беру на себя, это моя вина. Напишу заявление»
25сегодня, 21:44
Де ла Фуэнте о 6:0 с Турцией: «Горжусь сборной Испании. Мерино – топ, гений, один из лучших в мире на своей позиции»
6сегодня, 21:35
Кисляк не видел матч с Катаром в 2011-м: «Я в шесть лет телевизор не смотрел, в майке Аршавина из «Арсенала» бегал во дворе в каждый день»
5сегодня, 21:15
Хенесс о «Барселоне»: «Важно понимать свои финансовые возможности. Покупаешь, покупаешь, и вдруг у тебя 1,2 млрд долгов»
19сегодня, 21:10
Казахстан проиграл 4 матча подряд с общим счетом 1:12. Команда идет 4-й в группе в квалификации ЧМ-2026
50сегодня, 20:59
Испания не проигрывает 22 матча подряд без учета серии пенальти – 17 побед и 5 ничьих
9сегодня, 20:47
Квалификация ЧМ-2026. Испания забила 6 голов Турции, Бельгия разгромила Казахстан, Германия обыграла Северную Ирландию, Нидерланды победили Литву
352сегодня, 20:43
Германия обыграла Северную Ирландию – 3:1. Виртц забил со штрафного, победный гол у Амири
22сегодня, 20:41
Испания вынесла Турцию – 6:0! Мерино сделал хет-трик, Педри – дубль, у Ямаля два ассиста
114сегодня, 20:36
Бельгия разгромила Казахстан – 6:0! У Де Брюйне 2+1, Доку сделал дубль
14сегодня, 20:34
Ко всем новостям
Последние новости
6:0 с Турцией – вторая среди самых крупных выездных побед Испании в отборе ЧМ после 8:0 с Лихтенштейном
9сегодня, 22:04
МЛС. «Канзас Сити» Шапи против «Остина»
сегодня, 22:00
Монтелла о 0:6 от Испании: «Мы все расстроены, но не должны падать духом. Этот матч станет для Турции огромным уроком»
2сегодня, 21:58
Колосков после 4:1 с Катаром: «В таком составе Россия способна бороться за попадание на чемпионаты мира и Европы»
2сегодня, 21:48
Нагельсманн о 3:1 с Северной Ирландией: «Очень неудобный соперник. В перерыве атмосфера была невеселой, но во 2-м тайме Германия показала истинное лицо»
1сегодня, 21:36
Де Брюйне забил 33-й и 34-й голы за Бельгию и вышел на второе место в сборной, опередив Азара. Рекорд у Лукаку – 89 мячей
7сегодня, 21:30
Газзаев о 4:1: «Безоговорочная победа сборной России, на классе. Катар весь матч оборонялся. Нам любые соперники нужны – мы в изоляции»
3сегодня, 21:25
Пименов считает, что сборная России пробилась бы на ЧМ с такой игрой, как в матче с Катаром: «Получил удовольствие»
1сегодня, 21:15
У Германии первая победа за 5 матчей и первые очки в отборе ЧМ. Немцы обыграли Северную Ирландию – 3:1
сегодня, 20:44
Радимов о 4:1 с Катаром: «Линия обороны России – а‑ля «Барселона», не опускаются низко, встречают в центре поля. Но с Францией так бы не рискнули – Мбаппе раз десять убежал бы один на один»
3сегодня, 19:59