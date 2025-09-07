Данил Глебов о Москве: «Ходить в рестораны дороже, чем в Ростове, но ненамного. Цены повыше, но если не жить на широкую ногу – нормально»

Данил Глебов сравнил жизнь в Москве и Ростове-на-Дону.

Полузащитник сборной России проводит второй сезон в московском «Динамо ». До этого он выступал за «Ростов » (2019-2025).

– Насколько изменилась ваша жизнь после переезда в Москву?

– Стало легче в плане выездов. Больше времени провожу дома.

– В Москве жизнь дороже. Это не напрягает?

– Смотря как жить. Ходить в рестораны, конечно, дороже, но не могу сказать, что намного. Цены повыше, но смотря как планировать траты. Если не жить на широкую ногу и не каждый день ходить в ресторан, то нормально.

– Какие места в Москве чаще всего посещаете?

– Нравится ходить в баню, в Сандуны, с товарищами. А так стараюсь бывать в разных местах. Какого-то одного любимого нет.

Ребенка водим то в театр, то в цирк, то на детской площадке играем. Мне нравится проводить время с детьми.

– Министр спорта недавно высказался об интеллектуальном развитии футболистов, заявив, что игроки должны читать книги. Какие книги читаете вы?

– Сейчас читаю [американского журналиста и телеведущего] Ларри Кинга: «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно». Она про общение. Попала в рекомендации, что это достаточно популярная книга. Все ее хвалили. И когда в самолете читал ее, наша пресс-служба это увидела и тоже высказала свою похвалу.

Там есть интересные приемы по общению. Например, как на интервью перебороть свой страх. Там реальные истории человека, как он учился. Но я эту книгу еще не дочитал. Когда есть свободное время, всегда стараюсь 30-40 минут уделить чтению, – сказал Глебов .