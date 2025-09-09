Далич о 4:0 с Черногорией: «Задача облегчилась, когда у Хорватии стало на одного игрока больше. Даст бог, в Праге решим вопрос выхода на чемпионат мира»

Златко Далич оценил победу над Черногорией (4:0) в отборе ЧМ-2026.

«Мы стали на шаг ближе к чемпионату мира. Мы провели прекрасную игру, доминировали, задача облегчилась, когда у нас стало на одного игрока больше. С первой же минуты мы играли уверенно и хорошо комбинировали.

Мы одержали четыре великолепные победы. Класс соперников был немного ниже того, к чему мы привыкли, поэтому мне пришлось предупреждать игроков [о недопустимости недооценки].

С первого же дня я акцентирую внимание на то, что мы должны быть полностью отмобилизованы – только так Хорватия может добиться результата. Мы должны играть еще лучше и, даст бог, в Праге решим задачу выхода на чемпионат мира», – сказал тренер сборной Хорватии .

Матч Чехия – Хорватия пройдет 9 октября.