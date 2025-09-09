  • Спортс
Далич о 40-летнем Модриче: «Вновь доказал, что чем старше становится, тем лучше играет. Уникальный футболист»

Златко Далич высоко отозвался об игре Луки Модрича.

В понедельник хавбек сборной Хорватии сделал пас на победный гол в матче отбора ЧМ-2026 с Черногорией (4:0). Сегодня Модричу исполнилось 40 лет.

«Он вновь доказал, что чем старше становится, тем лучше играет. А играет он фантастически, он уникальный футболист.

Он так амбициозно ведет за собой сборную, он не желает сдаваться, хочет, чтобы мы поехали [на чемпионат мира] в Америку – это наша цель и возможность хорошо выступить там», – сказал тренер сборной Хорватии.

