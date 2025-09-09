Беларусь проиграла 9 матчей подряд в отборах ЧМ. Антирекордная серия длится с марта 2021 года

Сборная Беларуси проиграла 9 матчей подряд в отборах ЧМ, установив антирекорд.

Серия длится с марта 2021 года. Никогда прежде ни в квалификационных играх чемпионата мира, ни в отборочных турнирах Евро белорусы не проигрывали столько матчей подряд.

В понедельник команда Карлоса Алоса уступила Шотландии (0:2).

Ранее в рамках отборов к чемпионатам мира сборная Беларуси проиграла Греции (1:5), Уэльсу (1:5, 2:3), Чехии (0:2, 0:1), Эстонии (0:2) и Бельгии (0:1, 0:8).