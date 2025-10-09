Лапорта о «Барсе»: «Неудачные два матча, но у нас много травмированных – продолжаем верить в Флика. Мы выиграли три титула в прошлом сезоне – никто не хочет расслабляться»

Жоан Лапорта высказался о серии поражений «Барселоны».

Каталонский клуб проиграл два матча подряд – «ПСЖ» (1:2) в Лиге чемпионов и «Севилье» (1:4) в Ла Лиге.

«Мы воодушевлены, продолжаем верить в команду и в Ханси Флика .

Деку сделал несколько очень точных заявлений, сказав, что у нас очень конкурентоспособная команда при условии, что мы будем усердно работать.

Два прошлых матча были неудачными. Мы сыграли не так, как хотели, но нужно помнить, что у нас много травмированных игроков.

Мы выиграли три титула в прошлом сезоне – никто не хочет расслабляться.

В прошлом сезоне мы проявили невероятную жажду побед, желание хорошо играть и быть хорошо подготовленной командой. В этом сезоне нужно это же сохранить», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта .