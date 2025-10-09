  • Спортс
  • Мостовой о предложении запретить легионеров в Кубке: «Подумал, что шутка какая-то. У нас в командах по 10-15 иностранцев. Зачем их тогда покупать за 20-30 млн?»
6

Александр Мостовой оценил идею запретить легионерам играть в Кубке России.

Такой формат проведения Фонбет Кубка России был предложен главе Министерства спорта РФ Михаилу Дегтяреву во время одной из встреч с профессиональными сообществами, как сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Я подумал, что это какая-то шутка. У нас в командах по 10-15 иностранцев. А где они играть будут? Зачем их тогда покупать за 20-30 млн?

Ты договариваешься и скажешь: «Смотри, у тебя только чемпионат, кубки ты играть не будешь – правила такие». Бред», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: NEWS.ru
logoАлександр Мостовой
logoFONBET Кубок России
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
