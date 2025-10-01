Мендеш избежал удаления за фол на Ямале на 61-й минуте игры с «Барселоной». Защитник «ПСЖ» сбил Ламина у штрафной, имея желтую

Нуну Мендеш рисковал получить красную карточку в матче с «Барселоной».

Защитник «ПСЖ » сбил вингера Ламина Ямаля у своей штрафной на 61-й минуте игры 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. К этому моменту он уже был предупрежден за нарушение в первом тайме.

Главный судья Майкл Оливер решил не показывать португальцу вторую желтую и ограничился назначением штрафного удара.

Изображения: кадры из трансляции TNT Sports