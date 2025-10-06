  • Спортс
0

Энрике доволен ничьей с «Лиллем»: «Равный в целом матч, но «ПСЖ» мог выиграть – после гола Мендеша было два-три момента»

Луис Энрике оценил выездную ничью «ПСЖ» с «Лиллем» (1:1) в Лиге 1.

«Думаю, мы играли очень хорошо на первых минутах, больше контролировали игру в первом тайме, старались показывать свой футбол. После тяжелого матча в Барселоне была небольшая усталость, поэтому в приоритете было здоровье футболистов. Но, думаю, мы провели очень хороший матч, в целом он был равным.

Затем Нуну [Мендеш] забил потрясающий гол, после чего у нас было два-три момента, и мы могли выиграть матч. Но в концовке, почти как два года назад, «Лилль» отыгрался, вырвав ничью. Но я доволен», – сказал тренер «ПСЖ».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Culture PSG
