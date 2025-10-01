«Нойер входит в тройку лучших вратарей мира. У него 1-2 конкурента, например, Куртуа, но он задает планку». Голкипер «Хоффенхайма» и Германии Бауманн об игроке «Баварии»

Оливер Бауманн считает, что Мануэль Нойер один из лучших голкиперов мира.

«Возможно, у него есть конкуренты в лице одного-двух других вратарей, например, Тибо Куртуа . Но он, безусловно, задает планку и входит в тройку лучших вратарей мира.

У нас очень хорошие отношения. Я очень ценю, как, будучи вратарем мирового класса, он всегда оставался таким простым и скромным.

Ману великолепен и как человек, и как игрок», – сказал вратарь «Хоффенхайма » и сборной Германии Бауманн.