«Нойер входит в тройку лучших вратарей мира. У него 1-2 конкурента, например, Куртуа, но он задает планку». Голкипер «Хоффенхайма» и Германии Бауманн об игроке «Баварии»
Оливер Бауманн считает, что Мануэль Нойер один из лучших голкиперов мира.
«Возможно, у него есть конкуренты в лице одного-двух других вратарей, например, Тибо Куртуа. Но он, безусловно, задает планку и входит в тройку лучших вратарей мира.
У нас очень хорошие отношения. Я очень ценю, как, будучи вратарем мирового класса, он всегда оставался таким простым и скромным.
Ману великолепен и как человек, и как игрок», – сказал вратарь «Хоффенхайма» и сборной Германии Бауманн.
