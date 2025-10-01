  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Нойер входит в тройку лучших вратарей мира. У него 1-2 конкурента, например, Куртуа, но он задает планку». Голкипер «Хоффенхайма» и Германии Бауманн об игроке «Баварии»
0

«Нойер входит в тройку лучших вратарей мира. У него 1-2 конкурента, например, Куртуа, но он задает планку». Голкипер «Хоффенхайма» и Германии Бауманн об игроке «Баварии»

Оливер Бауманн считает, что Мануэль Нойер один из лучших голкиперов мира.

«Возможно, у него есть конкуренты в лице одного-двух других вратарей, например, Тибо Куртуа. Но он, безусловно, задает планку и входит в тройку лучших вратарей мира.

У нас очень хорошие отношения. Я очень ценю, как, будучи вратарем мирового класса, он всегда оставался таким простым и скромным.

Ману великолепен и как человек, и как игрок», – сказал вратарь «Хоффенхайма» и сборной Германии Бауманн.

«Барселона» против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Кто победит?1323 голоса
БарселонаБарселона
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ПСЖПСЖ
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoМануэль Нойер
logoОливер Бауманн
logoТибо Куртуа
logoЛа Лига
logoСборная Германии по футболу
logoХоффенхайм
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нойер – журналисту о голе «Пафоса»: «Вы были вратарем? Мяч сначала полетел прямо, а потом изменил траекторию. Если бы вы играли в футбол, то поняли бы, о чем я говорю»
49сегодня, 03:47
Сезар о «Баварии»: «Нойер – идол, один из лучших в мире, но ему почти 40 – клубу нужно думать о будущем. В Бразилии есть замечательный вратарь Бразао»
726 сентября, 19:13
Ван дер Сар о Доннарумме: «Один из лучших вратарей, как Нойер в «Баварии» до травмы. Эдерсон и Алиссон тоже в числе моих любимых»
614 сентября, 11:43
Нойер о возвращении в сборную: «Меня никто не приглашал, но это даже не вариант. Больше не выступать за Германию было осознанным решением»
510 сентября, 13:52
Главные новости
«Пари НН» – «Спартак». 0:1 – Ливай забил с пенальти после отмены гола Боселли. Онлайн-трансляция
263 минуты назадLive
Лапорта считает Альвареса главным кандидатом на замену Левандовскому. «Барса» ожидает, что «Атлетико» потребует не менее 200 млн евро (Diario Sport)
16 минут назад
Фонбет Кубок России. «Спартак» против «Пари НН», ЦСКА сыграет с «Локомотивом»
28620 минут назадLive
«Кайрат» или «Реал»? Отдайте свой голос в Пикере Спортса’’
29 сентября, 12:00Телеграм
Беллингем – игрок года в сборной Англии по версии болельщиков. Райс – 2-й, Кейн – 3-й
741 минуту назад
Лига чемпионов. «Барселона» примет «ПСЖ», «Монако» против «Манчестер Сити», «Арсенал» сыграет с «Олимпиакосом», «Карабах» – с «Копенгагеном»
76сегодня, 14:10
18-летний вратарь «Кайрата» Калмурза получил автомобиль Exeed в подарок от казахстанского бизнесмена после 0:5 с «Реалом»
4253 минуты назад
Вице-президент ФИФА Монтальяни о бане Израиля: «УЕФА приостановит голосование и дождется мирного плана Трампа. Я уважаю любое принятое ими решение»
24сегодня, 14:13
Фанаты «Атлетико» скандировали «Мадридиста – сукины дети, их матери любят трахаться в задницу», болельщики «Реала» называли Симеоне «рогоносцем». Ла Лига подала жалобу
75сегодня, 14:07
Легендарный «Сан-Сиро» скоро снесут – Тимур Журавель там побывал
сегодня, 14:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Фигу посетит игру «Барсы» и «ПСЖ» на «Льюис Компанис». Гаспар заявил, что не поздоровается с ним. При экс-президенте «блауграны» португалец перешел в «Реал» в 2000-м
15 минут назад
«Крылья Советов» – «Сочи». Рассказов и Камано в старте. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Были сложные моменты, тренировки отдельно от команды. Но я не могу сказать ничего плохого о клубе»
120 минут назад
Президент «Интера» Маротта: «Такие трансферы, как Мбаппе, в Италии сейчас невозможны. Наша лига – транзитная»
121 минуту назад
Сергей Степашин: «Динамо» станет чемпионом когда-нибудь. «Зенит» сегодня – объективно самая сильная команда по составу»
631 минуту назад
«Шанхай» Слуцкого не обыграл «Ульсан» в азиатской ЛЧ – 1:1. У команды ничья и поражение в двух матчах турнира
137 минут назад
«У Моуринью везде давно не получается. Но он на одних неустойках заработал больше 100 млн евро. Хороший бизнес открыл со своими агентами». Мостовой о португальце
2157 минут назад
Романцев об ужесточении лимита: «Не стоит обольщаться, что к нам лавиной хлынет своя талантливая молодежь. Я за мастеров уровня Халка, Промеса, Данни, Вендела, украшавших чемпионат»
8сегодня, 14:14
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого сыграл вничью с «Ульсаном», «Виссел Кобе» победил «Мельбурн Сити»
4сегодня, 14:08
Ташуев об «Акроне»: «Смысл брать новых футболистов, чтобы снова бить на Дзюбу? Артем – красавчик, но нужно играть в разный футбол. Команда уже ушла вниз»
4сегодня, 13:43