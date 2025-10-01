Нойер – журналисту о голе «Пафоса»: «Вы были вратарем? Мяч сначала полетел прямо, а потом изменил траекторию. Если бы вы играли в футбол, то поняли бы, о чем я говорю»
Мануэль Нойер высказался о пропущенном голе в матче с «Пафосом».
«Бавария» обыграла «Пафос» (5:1) в игре группового этапа Лиги чемпионов.
Кипрский клуб забил единственный гол за счет удара Мислава Оршича.
– Этот удар было невозможно отбить?
– Да.
– Вы поздно среагировали?
– Нет. Вы были вратарем?
– Если честно, нет.
– Жаль. Мяч сначала полетел прямо, а потом изменил траекторию. Он летел в мою сторону, но довольно поздно стало видно, что он полетел по другой траектории, вправо.
Если бы вы играли в футбол, то поняли бы, о чем я говорю. Вот и ответ на вопрос, – сказал вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
