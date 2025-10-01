Нойер повторил вратарский рекорд Касильяса по выигранным в ЛЧ матчам. У них по 101 победе
Ни один вратарь не выиграл больше матчей в Лиге чемпионов, чем Мануэль Нойер.
39-летний немец принял участие в игре с «Пафосом» (5:1) и одержал 101-ю победу. Тем самым он повторил рекорд Икера Касильяса.
Без учета позиций Нойер теперь делит 3-е место в истории ЛЧ. Больше побед только у Криштиану Роналду (115) и Томаса Мюллера (110).
Подробно со статистикой Мануэля можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
