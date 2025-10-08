Тебас о критике матчей Ла Лиги в США: «УЕФА одобрил, болельщики «Вильярреала» поддерживают идею. Еврокомиссар Микаллеф и другие не говорят от имени тех, кто действительно хочет этого»

Хавьер Тебас ответил на критику матчей Ла Лиги в США от еврокомиссара Микаллефа.

На этой неделе УЕФА в качестве исключения разреши л провести по матчу Ла Лиги и Серии А за пределами Испании и Италии. Таким образом, «Вильярреал» и «Барселона » смогут сыграть в США, в Майами, а «Милан» и «Комо» – в Австралии, в Перте.

Комиссар Евросоюза по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф раскритиковал это решение. Глава Ла Лиги в соцсетях отреагировал на его высказывания.

«УЕФА одобрил проведение матча в Майами. Болельщики «Вильярреала» поддерживают его: «Это возможность».

Но еврокомиссар по спорту Гленн Микаллеф и некоторые, называющие себя голосом болельщиков, снова протестуют.

Любопытно: они говорят от имени всех... Кроме тех, кто действительно хочет этого», – написал Тебас в своем аккаунте в X.

К своему посту он прикрепил статью под названием: «Группа болельщиков «Вильярреала » поддерживает проведение матча в Майами: «Это возможность».