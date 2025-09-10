Ассоциация болельщиков Франции выступила против матчей чемпионатов за границей: «Это растворит французский футбол в котле глобализации. Если ФИФА и УЕФА одобрят предложение, это будет против воли миллионов европейцев»

Французские болельщики выступили против проведения матчей чемпионата за границей.

Национальная ассоциация болельщиков Франции (ANS) направила открытое письмо главе Федерации футбола Франции Филиппу Диалло с просьбой выступить против переноса матчей национальных лиг за пределы страны.

Ранее стало известно о планах Ла Лиги провести матч между «Барселоной» и «Вильярреалом » в декабре в Майами. Также сообщалось о возможном проведении игры Серии А с участием «Милана » и «Комо » в Австралии.

«Мы считаем, что одобрение этих предложений откроет «ящик Пандоры» для европейского футбола, это приведет к распространению инициатив, направленных на дистанцирование матчей от болельщиков и местных сообществ, которым клубы обязаны своим существованием.

Вместе с десятками французских фанатских объединений мы подписали обращение, опубликованное на прошлой неделе Европейской ассоциацией болельщиков, чтобы заявить о нашем несогласии с неоднократными попытками обойти правила игры и позволить лигам переносить матчи в другие страны. Это обращение было подписано почти 600 объединениями, представляющими более 3 миллионов болельщиков в 29 странах Европы, что демонстрирует единодушие европейских трибун против планов по детерриториализации футбола, начатых Ла Лигой и Серией А.

Несогласие исходит не только от болельщиков. Если ФИФА, УЕФА и соответствующие национальные ассоциации одобрят эти предложения о переносе матчей чемпионата, они будут действовать против воли миллионов граждан Европы. В вашей власти остановить эти проекты, которые угрожают будущему нашего спорта. Как представительный орган французских болельщиков, мы считаем, что вы обязаны действовать в этом отношении, публично выражая свое несогласие и отказывая в удовлетворении любых запросов о переносе матчей чемпионата за границу.

Более того, экономические трудности, с которыми в настоящее время сталкивается французский профессиональный футбол, неизбежно усилились бы, если бы связь между клубом и его территорией была еще сильнее ослаблена. Эта связь – последний козырь профессиональной футбольной экономики, поскольку является элементом неотъемлемой привязанности болельщиков к своим клубам. Мы можем сменить работодателя, дом или партнера, но мы не можем сменить клуб, пока он привязан к своей истории и территории. Более того, в условиях, когда глобализация размывает местные особенности, территориальная принадлежность клуба является его главным отличительным фактором и, следовательно, основой его ценности.

Учитывая распространение соревнований и создание конкурирующих зарубежных чемпионатов – например, в Саудовской Аравии, – богатство чемпионата Франции заключается в его истории. Оторвать клуб от его территории – это значит вбить последний гвоздь в крышку гроба французского футбола и растворить его в безвкусном и нерегулируемом котле глобализации.

Давайте не будем наивными: все фатальные эксцессы, с которыми столкнулся европейский футбол, были вызваны якобы исключительными решениями, которые на самом деле открыли двери для крупномасштабных изменений, которые трудно обернуть вспять. Наши дети, которым мы передаем эту страсть, будут строго судить нас, если мы посодействуем или проявим безразличие.

Если руководящие органы не справятся со своими обязанностями в этом вопросе, мы продолжим выражать свое несогласие с этими планами всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», – говорится в письме ANS.