  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ассоциация болельщиков Франции выступила против матчей чемпионатов за границей: «Это растворит французский футбол в котле глобализации. Если ФИФА и УЕФА одобрят предложение, это будет против воли миллионов европейцев»
0

Ассоциация болельщиков Франции выступила против матчей чемпионатов за границей: «Это растворит французский футбол в котле глобализации. Если ФИФА и УЕФА одобрят предложение, это будет против воли миллионов европейцев»

Французские болельщики выступили против проведения матчей чемпионата за границей.

Национальная ассоциация болельщиков Франции (ANS) направила открытое письмо главе Федерации футбола Франции Филиппу Диалло с просьбой выступить против переноса матчей национальных лиг за пределы страны.

Ранее стало известно о планах Ла Лиги провести матч между «Барселоной» и «Вильярреалом» в декабре в Майами. Также сообщалось о возможном проведении игры Серии А с участием «Милана» и «Комо» в Австралии.

«Мы считаем, что одобрение этих предложений откроет «ящик Пандоры» для европейского футбола, это приведет к распространению инициатив, направленных на дистанцирование матчей от болельщиков и местных сообществ, которым клубы обязаны своим существованием.

Вместе с десятками французских фанатских объединений мы подписали обращение, опубликованное на прошлой неделе Европейской ассоциацией болельщиков, чтобы заявить о нашем несогласии с неоднократными попытками обойти правила игры и позволить лигам переносить матчи в другие страны. Это обращение было подписано почти 600 объединениями, представляющими более 3 миллионов болельщиков в 29 странах Европы, что демонстрирует единодушие европейских трибун против планов по детерриториализации футбола, начатых Ла Лигой и Серией А.

Несогласие исходит не только от болельщиков. Если ФИФА, УЕФА и соответствующие национальные ассоциации одобрят эти предложения о переносе матчей чемпионата, они будут действовать против воли миллионов граждан Европы. В вашей власти остановить эти проекты, которые угрожают будущему нашего спорта. Как представительный орган французских болельщиков, мы считаем, что вы обязаны действовать в этом отношении, публично выражая свое несогласие и отказывая в удовлетворении любых запросов о переносе матчей чемпионата за границу.

Более того, экономические трудности, с которыми в настоящее время сталкивается французский профессиональный футбол, неизбежно усилились бы, если бы связь между клубом и его территорией была еще сильнее ослаблена. Эта связь – последний козырь профессиональной футбольной экономики, поскольку является элементом неотъемлемой привязанности болельщиков к своим клубам. Мы можем сменить работодателя, дом или партнера, но мы не можем сменить клуб, пока он привязан к своей истории и территории. Более того, в условиях, когда глобализация размывает местные особенности, территориальная принадлежность клуба является его главным отличительным фактором и, следовательно, основой его ценности.

Учитывая распространение соревнований и создание конкурирующих зарубежных чемпионатов – например, в Саудовской Аравии, – богатство чемпионата Франции заключается в его истории. Оторвать клуб от его территории – это значит вбить последний гвоздь в крышку гроба французского футбола и растворить его в безвкусном и нерегулируемом котле глобализации.

Давайте не будем наивными: все фатальные эксцессы, с которыми столкнулся европейский футбол, были вызваны якобы исключительными решениями, которые на самом деле открыли двери для крупномасштабных изменений, которые трудно обернуть вспять. Наши дети, которым мы передаем эту страсть, будут строго судить нас, если мы посодействуем или проявим безразличие.

Если руководящие органы не справятся со своими обязанностями в этом вопросе, мы продолжим выражать свое несогласие с этими планами всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», – говорится в письме ANS.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?30169 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoБарселона
Филипп Диалло
Федерация футбола Франции
logoВильярреал
болельщики
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoКомо
logoМарсель
logoсерия А Италия
logoМилан
logoЛион
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Канчельскис за назначение Мостового в «Спартак»: «Я уже давно это говорю! Он спартаковец, имеет опыт»
1928 минут назад
Эриксен перешел в «Вольфсбург» свободным агентом. Контракт – до 2027 года
529 минут назадФото
Симеоне больше всего нравится игра «Барсы»: «Атлетико» не может играть так, у игроков другие характеристики»
1349 минут назад
Любительские ПСК, «Фанком» и «Кристалл-МЭЗТ» вышли в 4-й раунд Пути регионов Кубка, выбив профессиональные клубы. Дальше – «Урал», «Уфа» и «Торпедо» соответственно
34сегодня, 18:40
Kick It Out об отсутствии в АПЛ тренеров из числа расовых и этнических меньшинств после отставки Нуну: «Проблема существует уже более 10 лет. Нельзя терять еще одно поколение»
52сегодня, 18:38
«Зенит» не купит Рикелме из-за высоких запросов «Палмейраса». Петербуржцы попытаются подписать 18-летнего вингера зимой (ESPN)
16сегодня, 18:20
Большой апдейт в «Невидимке»: переходите в телеграм, играйте в новый режим «Страйк» и боритесь за призы!
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Локомотив» не рассчитывает на Мампасси. Клуб не может расторгнуть контракт из-за травмы защитника («СЭ»)
14сегодня, 17:54
Андрей Мостовой об отъезде из РПЛ: «Не стоит переходить в более слабый чемпионат, лишь бы уехать. Ребята не уезжали бы в средние лиги, будь в России еврокубки»
14сегодня, 17:51
Фаната «Овьедо» задержали за обезьянье уханье в адрес Мбаппе на матче с «Реалом». Ему грозит до трех лет тюрьмы
40сегодня, 17:40
Ко всем новостям
Последние новости
Глава CBF о 0:1 с Боливией: «Бразилия играла против судей, полиции и болбоев. Это абсурд, такого отношения при игре на высоте 4000 метров не должно быть»
18 минут назад
Челестини подтвердил телефонный разговор с Мусаевым о конфликте: «Поговорили, у нас все нормально»
539 минут назад
«Локо» обратился в ЭСК по отмене гола Комличенко «Крыльям» и пенальти на 94-й минуте. Самарцы попросили рассмотреть неудаление Бакаева
1149 минут назад
«Барса» пригласила Хасбика и других знаменитостей посетить первый матч клуба на обновленном «Камп Ноу»
8сегодня, 18:37
Вадим Раков: «По технике хотелось быть как Неймар, по удару и менталитету – как Роналду. У Криштиану нет негативных черт, мне кажется»
5сегодня, 18:04
Петржела поддержал ужесточение лимита: «Это поможет футболу и сборной. В России много талантливой молодежи, тренерам нужно доверять ей»
2сегодня, 17:37
Губерниев о Карпине: «Если будет так же вести тачку с кирпичами, то не доработает в «Динамо» до конца сезона. Карающий меч над ним висит»
12сегодня, 17:26
Каррагер о Санчо: «Не уверен, что у него такие уж большие способности. Неплохой игрок, но я просто не знаю, в чем его фишка»
7сегодня, 17:13
Силкин о драке Смолова: «Наступил на грабли Кокорина и Мамаева – не понимаю, зачем он сделал это под конец карьеры. На сложные моменты нужно реагировать правильно»
6сегодня, 16:50
Эриксен переходит в «Вольфсбург» свободным агентом
6сегодня, 16:27