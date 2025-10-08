Роналду о сборной Португалии: «Цель – выиграть ближайшие два матча и выйти на ЧМ. Что будет на чемпионате мира – посмотрим»
Криштиану Роналду рассказал о ближайшей цели сборной Португалии.
11 и 14 октября португальцы сыграют в отборе ЧМ-2026 с Ирландией и Венгрией соответственно.
«Я благодарен всем своим партнерам по командам за все, чему научился у них и у игроков нового поколения – тоже.
Наша цель – выиграть ближайшие два матча и выйти на чемпионат мира. Что будет на чемпионате мира – посмотрим», – сказал форвард сборной Португалии и «Аль-Насра».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт журналиста Фабрицио Романо в X
