  • Роналду о сборной Португалии: «Цель – выиграть ближайшие два матча и выйти на ЧМ. Что будет на чемпионате мира – посмотрим»
Роналду о сборной Португалии: «Цель – выиграть ближайшие два матча и выйти на ЧМ. Что будет на чемпионате мира – посмотрим»

Криштиану Роналду рассказал о ближайшей цели сборной Португалии.

11 и 14 октября португальцы сыграют в отборе ЧМ-2026 с Ирландией и Венгрией соответственно.

«Я благодарен всем своим партнерам по командам за все, чему научился у них и у игроков нового поколения – тоже.

Наша цель – выиграть ближайшие два матча и выйти на чемпионат мира. Что будет на чемпионате мира – посмотрим», – сказал форвард сборной Португалии и «Аль-Насра».

