Руни про игру с Португалией на ЧМ-2006: «Я добивался для Роналду желтой за нырок в 1-м тайме. Если бы я мог добиться его удаления, я бы это сделал»
Уэйн Руни вспомнил удаление на ЧМ-2006 и недовольство Криштиану Роналду.
Нападающий сборной Англии во 2-м тайме игры против сборной Португалии в четвертьфинале наступил в область паха Рикарду Карвалью. Роналду, тогда выступавший вместе с Руни за «Манчестер Юнайтед», начал призывать арбитра удалить англичанина – и Уэйн его оттолкнул. Когда красная карточка все же была показана, португалец подмигнул запасным своей команды.
«Я разговаривал с Роналду сразу после игры в тоннеле, и между нами не было никаких проблем. Я просто пожелал ему удачи в полуфинале.
В первом тайме я даже сам добивался того, чтобы его предупредили за нырок. Если бы я мог добиться его удаления, я бы это сделал.
Мы были соперниками во время матча, но после него тема была закрыта», – сказал Руни в своем подкасте.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: beIN Sports
