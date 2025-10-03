  • Спортс
  • Руни про игру с Португалией на ЧМ-2006: «Я добивался для Роналду желтой за нырок в 1-м тайме. Если бы я мог добиться его удаления, я бы это сделал»
16

Руни про игру с Португалией на ЧМ-2006: «Я добивался для Роналду желтой за нырок в 1-м тайме. Если бы я мог добиться его удаления, я бы это сделал»

Уэйн Руни вспомнил удаление на ЧМ-2006 и недовольство Криштиану Роналду.

Нападающий сборной Англии во 2-м тайме игры против сборной Португалии в четвертьфинале наступил в область паха Рикарду Карвалью. Роналду, тогда выступавший вместе с Руни за «Манчестер Юнайтед», начал призывать арбитра удалить англичанина – и Уэйн его оттолкнул. Когда красная карточка все же была показана, португалец подмигнул запасным своей команды.

«Я разговаривал с Роналду сразу после игры в тоннеле, и между нами не было никаких проблем. Я просто пожелал ему удачи в полуфинале.

В первом тайме я даже сам добивался того, чтобы его предупредили за нырок. Если бы я мог добиться его удаления, я бы это сделал.

Мы были соперниками во время матча, но после него тема была закрыта», – сказал Руни в своем подкасте.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: beIN Sports
logoУэйн Руни
logoКриштиану Роналду
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoСборная Англии по футболу
ЧМ-2006
logoСборная Португалии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
