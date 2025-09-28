«Аль-Иттихад» рассматривает Спаллетти и Консейсау на замену Блану
Появились новые кандидаты на пост тренера «Аль-Иттихада» .
Ранее сообщалось, что саудовский клуб, отправивший в отставку Лорана Блана, рассматривает ему на замену экс-главного тренера «Барселоны» Хави.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, помимо испанца на должность также претендуют Лучано Спаллетти и Сержиу Консейсау.
Последним местом работы Спаллетти была сборная Италии, которую он покинул в июне.
Консейсау возглавлял «Милан» по ходу прошлого сезона. В мае португалец покинул клуб.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
