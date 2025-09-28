«Аль-Иттихад» рассматривает Спаллетти и Консейсау на замену Блану

Появились новые кандидаты на пост тренера «Аль-Иттихада» .

Ранее сообщалось , что саудовский клуб, отправивший в отставку Лорана Блана , рассматривает ему на замену экс-главного тренера «Барселоны» Хави .

По информации инсайдера Фабрицио Романо , помимо испанца на должность также претендуют Лучано Спаллетти и Сержиу Консейсау.

Последним местом работы Спаллетти была сборная Италии, которую он покинул в июне.

Консейсау возглавлял «Милан » по ходу прошлого сезона. В мае португалец покинул клуб.