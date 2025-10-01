«Эльче» указал «Камп Ноу» местом проведения матча с «Барсой» в анонсе матча Ла Лиги. Игра пройдет 2 ноября

«Эльче» готовится сыграть с «Барселоной» на «Камп Ноу».

Встреча в рамках 11-го тура Ла Лиги пройдет 2 ноября.

В анонсе «Эльче » указал «Камп Ноу» местом проведения матча.

Изображение: x.com/elchecf

Напомним, «Барселона» по-прежнему не получила разрешение играть на «Камп Ноу » от городского совета из-за выявленных проблем в сфере безопасности. Сообщалось, что команда, вероятно, вернется на стадион 18 октября в матче Ла Лиги с «Жироной».

Сегодня «Барселона » примет «ПСЖ» на «Олимпик Льюис Компанис» в матче Лиги чемпионов.