  • «Эльче» указал «Камп Ноу» местом проведения матча с «Барсой» в анонсе матча Ла Лиги. Игра пройдет 2 ноября
0

«Эльче» указал «Камп Ноу» местом проведения матча с «Барсой» в анонсе матча Ла Лиги. Игра пройдет 2 ноября

«Эльче» готовится сыграть с «Барселоной» на «Камп Ноу».

Встреча в рамках 11-го тура Ла Лиги пройдет 2 ноября. 

В анонсе «Эльче» указал «Камп Ноу» местом проведения матча. 

Изображение: x.com/elchecf

Напомним, «Барселона» по-прежнему не получила разрешение играть на «Камп Ноу» от городского совета из-за выявленных проблем в сфере безопасности. Сообщалось, что команда, вероятно, вернется на стадион 18 октября в матче Ла Лиги с «Жироной».

Сегодня «Барселона» примет «ПСЖ» на «Олимпик Льюис Компанис» в матче Лиги чемпионов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Эльче»
