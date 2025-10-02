«Барселона» сыграет с «Олимпиакосом» на «Олимпик Льюис Компанис». Клуб еще не получил разрешения от города на использование «Камп Ноу»
«Барселона» примет «Олимпиакос» не на «Камп Ноу».
Встреча 3-го тура общего этапа состоится 21 октября. Она пройдет на «Олимпик Льюис Компанис».
«Клуб продолжает работу по получению необходимых административных разрешений для открытия стадиона «Спотифай Камп Ноу» в ближайшие даты. «Барселона» работает над новыми поправками, которые Городской совет Барселоны передал клубу на прошлой неделе.
«Барселона» выражает благодарность своим сосьос и болельщикам за понимание и поддержку в таком сложном и одновременно захватывающем процессе, как возвращение на обновленный «Спотифай Камп Ноу», – говорится в заявлении клуба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Барселоны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости