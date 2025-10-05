«Реал» должен был бить еще один пенальти в игре с «Вильярреалом», считает экс-судья Фернандес: «Тенас ударил Винисиуса по ноге и не коснулся мяча – это ошибка арбитров»
Такое мнение выразил бывший испанский судья Павел Фернандес, разбирая эпизоды из матча «Реал Мадрид» – «Вильярреал» (3:1) в 8-м туре Ла Лиги.
О назначенном пенальти в пользу «Реала»
«Игрок в желтой форме бежит перпендикулярно траектории бега Винисиуса и явно его сбивает его. Это пенальти. Это глупый пенальти, но он очевиден. Рафа Марин неправильно оценил ситуацию и сбил бразильца».
О неназначенном пенальти в пользу «Реала»
«Вратарь Тенас вышел из ворот, не коснулся мяча и попал Винисиусу по правой ноге, сбив его. Куадра Фернандес в поле и Иглесиас Вильянуэва у монитора допустили ошибку – это пенальти».
О неназначенном пенальти в пользу «Вильярреала»
«Оба игрока идут в подкат и сталкиваются уже после того, как мяч пролетел дальше. Это не пенальти», – написал Фернандес.
Все изображения: кадры из трансляции DAZN