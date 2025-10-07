Глава итальянской федерации о матче с Израилем: «Спорт выполняет важную функцию: объединять, сплачивать людей. Как гражданин я глубоко возмущен всем, что мы видим»

В Италии объяснили, почему не будут бойкотировать матч с Израилем.

Команды встретятся в 8-м туре квалификации ЧМ-2026. Игра состоится 14 октября.

«В этом вопросе я был предельно ясен: существует четкое разграничение между моей ролью и моей позицией как гражданина и человека, который глубоко возмущен всем, что мы видим. Кроме того, есть политическая ответственность, которая лежит не на мне, и спортивная ответственность.

Я верю, что спорт выполняет важную функцию: объединять, сплачивать людей, делать все возможное. Мы считаем, что матч с Израилем должен быть проведен, и мы его проведем. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться наилучшего результата», – сказал президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина .