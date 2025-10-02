Шмицер о Джеррарде: «Почему бы не возглавить «Ливерпуль» однажды? Это возможно, если он добьется успеха в «Бирмингеме» или «Рексхэме», например»

Владимир Шмицер считает, что Стивен Джеррард может возглавить «Ливерпуль».

«Если ты подписываешь контракт с клубом, важно понимать, куда ты идешь и какие у клуба амбиции. Нельзя идти в клуб, который испытывает финансовые трудности и не имеет будущего. Конечно, Стивен Джеррард был фантастическим игроком, одним из лучших, с кем мне довелось играть.

Но как тренер, как я уже сказал, он еще очень молод. Его имя имеет вес в Англии, Европе и мировом футболе – Стиви фантастичен. Я знаю его менталитет, он победитель. Он определенно хочет прийти в клуб, где чувствует, что сможет выигрывать матчи, построить сильную команду. Если ему покажут планы на будущее и он почувствует, что это достижимо, это будет для него интересно.

Но клуб должен иметь будущее, клуб должен иметь амбиции. Иногда меня спрашивают, сможет ли он однажды стать тренером «Ливерпуля ». И я говорю – да, я думаю, что однажды Стиви Джи может возглавить «Ливерпуль».

На мой взгляд, он был бы очень хорошим тренером для «Ливерпуля». Но посмотрим в будущем. Ему нужно добиться успеха с какой-то командой. Это может быть «Бирмингем » или «Рексхэм », возможно. Но если он добьется успеха, почему бы однажды не возглавить «Ливерпуль»?» – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».