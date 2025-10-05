  • Спортс
  Челестини о 3:2 со «Спартаком»: «ЦСКА не хватало терпения, спокойствия, чтобы забить еще, были проблемы в прессинге. Мы могли провести матч лучше, команде есть куда расти»
6

Челестини о 3:2 со «Спартаком»: «ЦСКА не хватало терпения, спокойствия, чтобы забить еще, были проблемы в прессинге. Мы могли провести матч лучше, команде есть куда расти»

Фабио Челестини рассказал, что не получалось у ЦСКА в матче со «Спартаком».

Армейцы одержали победу со счетом 3:2 в 11-м туре Мир РПЛ.

– Вы быстро забили три гола, и казалось, что доведете спокойно матч до конца. Но почему ЦСКА не удалось без нервов закончить игру?

– Согласен с вами. Несмотря на то, что мы забили три гола к 18‑й минуте, мы не играли так, как хотели. Нам не хватало терпения, спокойствия, чтобы забить еще. Мы много мячей дарили сопернику. У нас были проблемы в прессинге, в средней зоне мы были не так компактны. Тремя нашими голами мы открыли матч, раскрыли его. Мы могли провести матч лучше, команде есть куда расти.

– Что можете сказать про игру Лукина? Будете ли ему давать больше времени в РПЛ, а не только в Кубке России?

– Он в Кубке играл 90 минут. У него есть игровые моменты. Кармо, Вильягра, Лукин вышли в самый непростой момент матча. Кармо 18 лет, Лукину 20, Вильягра не играл 9 месяцев, но они провели большую работу. Благодаря им мы стали больше контролировать мяч», – сказал главный тренер ЦСКА.

Как вам дерби?6175 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
