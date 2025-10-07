  • Спортс
  • Карпин о том, что Гафин ушел из «Динамо» из-за несогласия с его назначением: «Бред сумасшедшего. Конфронтаций не было, советовались по трансферам, я был с ним в хороших отношениях»
6

Карпин о том, что Гафин ушел из «Динамо» из-за несогласия с его назначением: «Бред сумасшедшего. Конфронтаций не было, советовались по трансферам, я был с ним в хороших отношениях»

Валерий Карпин высказался об уходе Дмитрия Гафина из «Динамо».

Гафин покинул пост председателя совета директоров бело-голубых 2 октября. Его сменил экс-глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев. 

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая высказал мысль, что уход Гафина связан с разногласиями по поводу главного тренера Валерия Карпина: «Гафин не хотел Карпина, несогласие превратилось в разрыв отношений». 

«Бред сумасшедшего. Конфронтации с Гафиным не было. Уход был неожиданным», – приводит слова Карпина журналист Сергей Егоров. 

«По трансферам советовались [с Гафиным]. Я говорил, на какие позиции нужны игроки. Спортивный блок определяет тех, кого можно привести. Главный тренер говорит, что это устраивает.

Никаких конфронтаций не было. Я был с ним в хороших отношениях. После его ухода с ним не говорили. Пока не знаком с новым руководителем Ивлевым», – передает слова тренера ТАСС

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
ТАСС
Тимур Гурцкая
Дмитрий Гафин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
