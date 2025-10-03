«Атлетик» поддерживает Палестину. Остановим геноцид». Клуб из Бильбао анонсировал акцию с участием беженцев и экс-футболистки палестинской сборной на матче с «Мальоркой»

«Атлетик» выразил поддержку Палестине.

Фонд клуба из Бильбао запустил проект, направленный на помощь палестинским детям-беженцам в Сирии, благодаря которому около 8000 человек получат уроки физкультуры в 16 школах под управлением баскского представительства Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA Euskadi).

Также в поддержку этой инициативы будет организована «церемония признания», которая пройдет перед игрой команды с «Мальоркой» в субботу. Бывший капитан женской сборной Палестины Хани Тхалджие, группа из 11 палестинских беженцев, оказавшихся в Стране Басков, и представители UNRWA выйдут на поле «Сан-Мамеса», чтобы фанаты «Атлетика» смогли выразить свою солидарность.

В то же время на табло стадиона появится надпись: «Атлетик» поддерживает Палестину. Остановим геноцид».