4

«Сосьдад» о том, что Захарян не сыграл с «Барсой»: «Арсен здоров и готов на 100%. Тренер принял решение выпустить других игроков»

В «Сосьедаде» объяснили, почему Арсен Захарян не сыграл с «Барселоной».

«Реал Сосьедад» проиграл каталонцам (1:2) в 7-м туре Ла Лиги. Российский полузащитник провел всю игру на скамейке запасных.

– Почему Захарян так и не вышел в матче против «Барселоны?

Арсен готов на все сто процентов. Тренер принял решение выпустить других игроков.

Захарян полностью здоров и ждет матчи своей сборной. Для него было бы отличной новостью попасть в окончательный список сборной России, – сказал пресс-атташе «Реал Сосьед» Йон Андер Мундуате.

Следующий матч «Сосьедад» проведет дома против «Райо Вальекано» в воскресенье, 5 октября.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
