Ларин о Глушенкове: «Еще в 2019-м говорил, что Максим готов к Европе, но с тех пор предложений не было. Неправильно говорить, что его не отпускали»

Николай Ларин рассказал, почему Максим Глушенков все еще не уехал в Европу.

«Еще в 2019 году я говорил, что Максим готов к отъезду в Европу. Но с тех пор он сменил пять клубов: «Спартак», «Химки», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Зенит». И ни в одном из этих клубов предложений от европейских команд не было. Поэтому неправильно говорить, что его не отпускали.

Видимо, он еще не сделал все свои дела в России. Сейчас он думает о том, как стать чемпионом страны», – заявил бывший директор академии «Чертаново». 

В текущем сезоне Мир РПЛ полузащитник «Зенита» забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 8 играх. Его подробная статистика – здесь

