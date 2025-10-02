Алексей Гасилин: «Батраков, Кисляк и Глушенков отдельный матч за «Ливерпуль» сыграли бы лучше Виртца на его позиции»

Алексей Гасилин сравнил российских футболистов с Флорианом Виртцом.

Хавбек «Ливерпуля» сделал одно результативное действие в девяти играх этого сезона.

– Вы были на матче Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Ливерпуль». Наши ребята потянули бы такой футбол?

– Батраков, Кисляк и Глушенков в позиции Виртца сыграли бы лучше, чем он отдельную игру за «Ливерпуль».

– Верите, что это [отъезд в Европу] могло бы осуществиться этим летом?

– Я не то что верю, я знаю это. Хотел бы всеми способами, которые у меня есть, поспособствовать.

Я этого хочу, болельщики, и, самое главное, что сегодняшнее поколение само этого хочет. Батраков – номер один летом, чтобы уехать.

У Батракова и Кисляка идеальный возраст. Надеюсь, что они продолжат играть так же результативно и стабильно, сделают шаг к европейскому футболу, – сказал бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин.