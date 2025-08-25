«Барса» планирует выкупить Этта-Эйонга у «Вильярреала» и отдать в аренду. Отступные 21-летнего форварда – менее 10 млн евро

«Барселона» может приобрести Карла Этта-Эйонга из «Вильярреала».

«Блауграна» рассматривает возможность выплаты отступных за 21-летнего нападающего, сообщает Diario Sport.

В игроке видят огромный потенциал, при этом на данный момент сумма его отступных составляет менее 10 млн евро.

Стратегия «Барсы» заключается в том, чтобы заполучить форварда, активировав отступные, и сразу же отдать его в аренду другой команде Ла Лиги . Таким образом, клуб избежит необходимости немедленной регистрации в условиях жесткого финансового фэйр-плей.

Интерес к игроку также проявляли «Бетис », «Реал Сосьедад » и несколько клубов Премьер-лиги, а «Леванте » и «Овьедо » выразили заинтересованность в аренде.

Для каталонцев подписание камерунца представляется стратегическим шагом, соответствующим политике клуба по инвестированию в молодые таланты до того, как их стоимость резко возрастет.