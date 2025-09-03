Гюлер, Этта-Эйонг из «Вильярреала», Лисо из «Хетафе» номинированы на приз лучшему молодому игроку августа в Ла Лиге
Арда Гюлер претендует на приз лучшему молодому игроку месяца в Ла Лиге.
Испанская лига представила список пяти номинантов на награду по итогам августа. На премию могут претендовать игроки в возрасте до 23 лет.
Арда Гюлер («Реал») – 3 матча, 1 гол, 1 ассист;
Адриан Лисо («Хетафе») – 3 матча, 3 гола;
Родриго Мендоса («Эльче») – 3 матча, 1 гол;
Карл Этта-Эйонг («Вильярреал») – 3 матча, 1 гол, 2 ассиста;
Андрес Кастрин («Севилья») – 3 матча.
Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Фанаты могут отдать свои голоса до 8 сентября.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
