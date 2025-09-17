Барколя не забил пенальти «Аталанте». Вингер «ПСЖ» пробил в руки вратарю

Брэдли Барколя не смог реализовать пенальти против «Аталанты».

«ПСЖ » принимает итальянцев (2:0, второй тайм) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Парижане заработали пенальти на 44-й минуте после попадания шипами в ногу Маркиньоса со стороны Юнуса Мусы в штрафной.

Барколя взялся исполнять одиннадцатиметровый, но слишком слабо пробил в левый угол. Вратарь Марко Карнезекки без труда поймал мяч после удара.