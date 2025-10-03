Доннарумма, Тонали, Калафьори, Бастони, Кин, Ретеги, Локателли – в составе сборной Италии на матчи с Эстонией и Израилем
Команда тренера Дженнаро Гаттузо сыграет против Эстонии (11 октября) и Израиля (14 октября) в рамках квалификации ЧМ-2026.
Вратари: Марко Карнезекки («Аталанта»), Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);
Защитники: Алессандро Бастони, Федерико Димарко (оба – «Интер»), Риккардо Калафьори («Арсенал»), Андреа Камбьязо («Ювентус), Диего Коппола («Брайтон»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Маттео Габбия («Милан»), Джанлука Манчини («Рома»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»);
Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Мануэль Локателли («Ювентус), Ханс Николусси-Кавилья («Фиорентина»), Сандро Тонали («Ньюкасл»);
Нападающие: Николо Камбьяги, Риккардо Орсолини («Болонья»), Франческо Эспозито («Интер»), Мойзе Кин («Фиорентина»), Маттео Политано («Наполи»), Джакомо Распадори («Атлетико»), Матео Ретеги («Аль-Кадисия»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).