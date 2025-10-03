  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Доннарумма, Тонали, Калафьори, Бастони, Кин, Ретеги, Локателли – в составе сборной Италии на матчи с Эстонией и Израилем
36

Доннарумма, Тонали, Калафьори, Бастони, Кин, Ретеги, Локателли – в составе сборной Италии на матчи с Эстонией и Израилем

Назван состав сборной Италии на ближайшие матчи.

Команда тренера Дженнаро Гаттузо сыграет против Эстонии (11 октября) и Израиля (14 октября) в рамках квалификации ЧМ-2026.

Вратари: Марко КарнезеккиАталанта»), Джанлуиджи ДоннаруммаМанчестер Сити»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);

Защитники: Алессандро БастониФедерико Димарко (оба – «Интер»), Риккардо Калафьори («Арсенал»), Андреа Камбьязо («Ювентус), Диего Коппола («Брайтон»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Маттео Габбия («Милан»), Джанлука Манчини («Рома»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Мануэль Локателли («Ювентус), Ханс Николусси-Кавилья («Фиорентина»), Сандро Тонали («Ньюкасл»);

Нападающие: Николо Камбьяги, Риккардо Орсолини («Болонья»), Франческо Эспозито («Интер»), Мойзе Кин («Фиорентина»), Маттео Политано («Наполи»), Джакомо Распадори («Атлетико»), Матео Ретеги («Аль-Кадисия»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт сборной Италии в X
logoСборная Италии по футболу
logoДжованни Ди Лоренцо
logoАль-Кадисия
logoЮвентус
logoБрайан Кристанте
logoМаттео Габбия
logoТоттенхэм
logoИнтер
logoМаттиа Дзакканьи
logoДавиде Фраттези
logoМаттео Политано
logoАтлетико
logoАлекс Мерет
logoсборная Израиля по футболу
logoДжакомо Распадори
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoАлессандро Бастони
logoДестини Удоджи
logoМойзе Кин
logoАрсенал
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМилан
logoРома
logoНиколо Барелла
logoФиорентина
logoЛацио
logoРиккардо Орсолини
logoМатео Ретеги
logoХанс Николусси-Кавилья
logoБолонья
logoМанчестер Сити
logoКвалификация ЧМ
logoФранческо Эспозито
logoНиколо Камбьяги
logoФедерико Димарко
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoсборная Эстонии по футболу
logoДженнаро Гаттузо
logoАндреа Камбьязо
logoНьюкасл
logoДиего Коппола
logoМарко Карнезекки
logoМануэль Локателли
logoРиккардо Калафьори
logoСандро Тонали
logoГульельмо Викарио
logoпремьер-лига Англия
logoДжанлука Манчини
logoАталанта
logoБрайтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
40-летний Роналду вызван в сборную Португалии. Бруну, Леау, Феликс, Семеду, Нунеш тоже в списке
1331 минуту назад
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
45 минут назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «Борнмут» примет «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу
845 минут назад
Смертин включил Дрогба, Аршавина, Тумиловича, Терри, Лэмпарда, Онопко в символическую сборную тех, с кем играл
949 минут назадФото
Андрей Канчельскис: «Спартак» – лондонский «Арсенал» номер два. Те тоже сначала идут на первом месте, а потом четвертые»
17сегодня, 11:43
Карпин о первом вызове Умярова в сборную: «Не думаю, что тут есть чему удивляться. Видим его прогресс, он стабильно показывает хороший футбол в «Спартаке» и был в наших списках»
20сегодня, 11:25
Умяров, Глушенков, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Садулаев – в итоговом составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией
109сегодня, 10:50
Генсек РФС о бане России: «Вопрос возвращения все чаще возникает. Многие страны меняют позицию и допускают возможность как допуска РФ, так и игры с нами»
15сегодня, 10:42
«Крылья Советов»: «75-летний Валерьян Панфилов возобновляет игровую карьеру. Он уже провел первую тренировку и отправится с командой на матч с «Рубином»
69сегодня, 10:27Фото
Игорь Дивеев: «Спартак» – главный соперник ЦСКА. Каждый сезон должен быть таким, чтобы они были ниже. Тогда на 50% задача выполнена»
70сегодня, 10:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Подкаблучник! Не успел жениться, а уже все». Смертин о словах Тумиловича про него из-за отказа ехать в казино
28 минут назад
Алонсо о 2:5 от «Атлетико»: «Такое случается во всех командах. «Реал» не забыл об этом, но и не зацикливается. Не стоит слишком превозносить победы и унывать после поражений»
220 минут назад
Юран о дерби «Спартака» и ЦСКА: «Нужно умереть на поле, но порадовать болельщиков. Еще при мне говорили: можете не выиграть Кубок, не стать чемпионом, но ЦСКА надо обыграть»
420 минут назад
«Узбекистану тренера уровня Клоппа надо брать. Я против Каннаваро – у него слабая карьера». Ирисметов о сборной
838 минут назад
Карпин о невключении Мостового в состав сборной: «Ориентировались на состояние игрока. И не забывайте про конкуренцию, на этой позиции она высокая: есть Бакаев и Садулаев»
647 минут назад
Кафанов о сборной: «Сафонов – вратарь основной обоймы, Агкацев давно заслужил быть в команде, Максименко в сентябре хорошо отыграл с Иорданией, Адамов выручает «Зенит»
8сегодня, 11:39
Агент Захаряна о невключении в итоговый состав сборной: «Это нужно спрашивать у Карпина, все субъективно. Состояние у Арсена нормальное»
11сегодня, 11:28
Александр Гришин: «Динамо» не будет претендовать на чемпионство в этом сезоне, а в следующем – сможет. Если не удастся, с Карпина будут спрашивать»
3сегодня, 11:15
Юрист Писарского обратился в прокуратуру по делу об отстранении игрока: «Мы будем действовать и бороться до конца в рамках имеющихся у нас по закону прав»
6сегодня, 10:45
Бентанкур продлил контракт с «Тоттенхэмом»: «Мы хотим взять еще больше трофеев»
10сегодня, 10:34