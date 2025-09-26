Спаллетти о конфликте с Ачерби: «Я вызвал игроков по согласованию с клубами, и чуть ли не извинился перед ним по телефону. Не понимаю, почему это было проблемой»
Лучано Спаллетти так и не понял претензий со стороны Франческо Ачерби.
В июне защитник «Интера» отказался от вызова в сборную Италии на матчи отбора ЧМ-2026 с Норвегией и Молдовой, заявив, что почувствовал неуважение со стороны бывшего главного тренера. Позднее он разъяснил, что Спалетти сослался на травмы, сообщив, что его вызовут только на матч с Норвегией. Игрок отметил, что почувствовал себя использованным.
«Со мной были и другие люди, так что можете спросить их, говорил ли я правду.
Я все сделал правильно, я вызвал игроков по согласованию с клубами, а затем в телефонном разговоре чуть ли не извинился, признав, насколько хорошо он провел тот сезон в Серии А и Лиге чемпионов.
Естественно, я спросил его, полностью ли он доступен. Не понимаю, почему это было проблемой», – сказал Спалетти.
Кто победит в мадридском дерби?1506 голосов
Атлетико
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости