Спаллетти о конфликте с Ачерби: «Я вызвал игроков по согласованию с клубами, и чуть ли не извинился перед ним по телефону. Не понимаю, почему это было проблемой»

Лучано Спаллетти так и не понял претензий со стороны Франческо Ачерби.

В июне защитник «Интера » отказался от вызова в сборную Италии на матчи отбора ЧМ-2026 с Норвегией и Молдовой, заявив, что почувствовал неуважение со стороны бывшего главного тренера. Позднее он разъяснил , что Спалетти сослался на травмы, сообщив, что его вызовут только на матч с Норвегией. Игрок отметил, что почувствовал себя использованным.

«Со мной были и другие люди, так что можете спросить их, говорил ли я правду.

Я все сделал правильно, я вызвал игроков по согласованию с клубами, а затем в телефонном разговоре чуть ли не извинился, признав, насколько хорошо он провел тот сезон в Серии А и Лиге чемпионов.

Естественно, я спросил его, полностью ли он доступен. Не понимаю, почему это было проблемой», – сказал Спалетти.