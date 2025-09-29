Конте о реакции де Брюйне на замену с «Миланом»: «Он был расстроен результатом, надеюсь. Если дело в чем-то другом, то он злится не на того человека»
Антонио Конте оценил реакцию Кевина де Брюйне на замену в игре с «Миланом».
«Наполи» проиграл в матче пятого тура Серии А (1:2). 34-летний бельгиец забил с пенальти единственный мяч своей команды.
На 72-й минуте де Брюйне заменили. Уходя с поля, он разводил руки в стороны и выражал недовольство.
«Надеюсь, он был расстроен результатом. Если дело было в чем-то другом, то он злится не на того человека.
Я выпустил свежих игроков, это были правильные замены», – сказал главный тренер «Наполи» Антонио Конте.
Напомним, 34-летний де Брюйне перешел в «Наполи» летом после 10 лет игры за «Манчестер Сити».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Сorriere dello Sport
