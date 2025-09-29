  • Спортс
  • Конте о реакции де Брюйне на замену с «Миланом»: «Он был расстроен результатом, надеюсь. Если дело в чем-то другом, то он злится не на того человека»
Конте о реакции де Брюйне на замену с «Миланом»: «Он был расстроен результатом, надеюсь. Если дело в чем-то другом, то он злится не на того человека»

Антонио Конте оценил реакцию Кевина де Брюйне на замену в игре с «Миланом».

«Наполи» проиграл в матче пятого тура Серии А (1:2). 34-летний бельгиец забил с пенальти единственный мяч своей команды.

На 72-й минуте де Брюйне заменили. Уходя с поля, он разводил руки в стороны и выражал недовольство.

«Надеюсь, он был расстроен результатом. Если дело было в чем-то другом, то он злится не на того человека.

Я выпустил свежих игроков, это были правильные замены», – сказал главный тренер «Наполи» Антонио Конте.

Напомним, 34-летний де Брюйне перешел в «Наполи» летом после 10 лет игры за «Манчестер Сити».

Конте про 1:2 с «Миланом»: «Наполи» проиграл впервые за пять туров – и не команде со дна таблицы. Но надо играть внимательнее, ранний гол разочаровывает»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Сorriere dello Sport
