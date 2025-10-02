Де Брюйне о реакции на замену с «Миланом»: «С Конте проблем не было. Он должен найти для меня позицию, мы можем меняться с Мактоминеем. Я победитель – хочу играть и менять ситуацию»

Кевин де Брюйне заявил, что у него нет претензий к Антонио Конте из-за замен.

Ранее сообщалось, что бельгиец выражал недовольство заменой в матче с «Миланом» (1:2) в 5-м туре Серии А.

Главный тренер «Наполи» отреагировал: «Надеюсь, он был расстроен результатом. Если дело было в чем-то другом, то он злится не на того человека».

«С Конте проблем не было. Я победитель, я хочу играть в футбол и менять ситуацию. У меня не было никаких проблем ни с ним, ни с командой.

Многое было сказано, я просто хочу играть и получать удовольствие. Тренер должен найти для меня позицию. Я играю иначе, чем в последние годы. Из-за возраста физические нагрузки другие, но мы можем меняться с Мактоминеем . Думаю, каждый найдет свою позицию и роль. Особых проблем нет», – сказал полузащитник «Наполи ».