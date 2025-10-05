Тренер «Севильи» Альмейда о 4:1: «Команда не побеждала «Барсу» дома уже 10 лет. Против нее нужно сыграть идеально – и все прошло по плану. Мы могли забить больше»
«Я очень рад этой победе, потому что нам нужно было выиграть дома. Здесь не побеждали «Барселону» уже 10 лет. Мы прервали множество негативных серий благодаря борьбе и самоотдаче. Я доволен самоотверженностью и пониманием игры со стороны футболистов. И той общей радостью, которую принесла эта победа.
Мы хорошо подготовились к игре – и все получилось. Если бы позволили «Барселоне» продвигаться вперед, они бы нас наказали, потому что всегда это делают. Нужно было пойти на жертвы, а потом рискнуть, играя против одной из команд, которая лучше всех прессингует.
Против «Барселоны» нужно было провести идеальный матч – и все прошло так, как мы задумывали. Способ, которым это сделано, очень важен, но это все равно только три очка. С таким настроем и желанием можно добиться многого, но самое сложное – сохранить это.
Мы играли с тремя центральными защитниками против соперников, у которых два нападающих, потому, что наша игра еще не была отлажена. Сегодня я хотел добавить больше людей в середину поля, чтобы не давать думать трем их мозгам в центре. Таков был план.
Думаю, мы могли забить больше голов и упустили моменты, которые против «Барселоны» нельзя упускать. Я знаю, где мы находимся, в каком мы состоянии и куда хотим прийти», – сказал Матиас Альмейда.