  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Севильи» Альмейда о 4:1: «Команда не побеждала «Барсу» дома уже 10 лет. Против нее нужно сыграть идеально – и все прошло по плану. Мы могли забить больше»
13

Тренер «Севильи» Альмейда о 4:1: «Команда не побеждала «Барсу» дома уже 10 лет. Против нее нужно сыграть идеально – и все прошло по плану. Мы могли забить больше»

Тренер «Севильи» высказался о разгроме «Барсы» (4:1) в 8-м туре Ла Лиги.

«Я очень рад этой победе, потому что нам нужно было выиграть дома. Здесь не побеждали «Барселону» уже 10 лет. Мы прервали множество негативных серий благодаря борьбе и самоотдаче. Я доволен самоотверженностью и пониманием игры со стороны футболистов. И той общей радостью, которую принесла эта победа.

Мы хорошо подготовились к игре – и все получилось. Если бы позволили «Барселоне» продвигаться вперед, они бы нас наказали, потому что всегда это делают. Нужно было пойти на жертвы, а потом рискнуть, играя против одной из команд, которая лучше всех прессингует. 

Против «Барселоны» нужно было провести идеальный матч – и все прошло так, как мы задумывали. Способ, которым это сделано, очень важен, но это все равно только три очка. С таким настроем и желанием можно добиться многого, но самое сложное – сохранить это. 

Мы играли с тремя центральными защитниками против соперников, у которых два нападающих, потому, что наша игра еще не была отлажена. Сегодня я хотел добавить больше людей в середину поля, чтобы не давать думать трем их мозгам в центре. Таков был план.

Думаю, мы могли забить больше голов и упустили моменты, которые против «Барселоны» нельзя упускать. Я знаю, где мы находимся, в каком мы состоянии и куда хотим прийти», – сказал Матиас Альмейда

Как вам дерби?7240 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoСевилья
logoЛа Лига
logoМатиас Альмейда
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» проиграла «Севилье» в Ла Лиге впервые с 2015-го, с разгромным счетом – с 2002-го
14сегодня, 19:13
Педри об 1:4 с «Севильей»: «В 1-м тайме у «Барсы» не было ни интенсивности, ни выхода из обороны, мы не знали, что делать с мячом. Судья сказал, момент с Кунде не тянет на фол, одно фиксирует, другое – нет»
43сегодня, 17:39
У Рэшфорда подозрение на травму после игры с «Севильей». Маркус лидирует в «Барсе» по голевым действиям – 3 мяча, 4 ассиста
21сегодня, 17:22
Флик про 1:4 от «Севильи»: «Не думаю, что проблема в схеме или стратегии – «Барса» допустила серьезные ошибки. Я доволен реакцией, продемонстрированной во 2-м тайме»
69сегодня, 17:17
Главные новости
«Наполи» лидирует в Серии А после 6-го тура с 15 очками. «Рома» – 2-я, «Милан» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Ювентус» – 5-й
1 минуту назад
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
2 минуты назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью, «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» проиграла «Роме»
799 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграл вничью с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем», «Лион» уступил «Тулузе»
319 минут назад
«Ювентус» и «Милан» голов не забили – 0:0. Пулишич не реализовал пенальти
7612 минут назад
«Ювентус» не проигрывает в этом сезоне – 5 ничьих подряд и 3 победы
512 минут назад
Экс-форварда сборной Мексики Браво арестовали по обвинению в сексуальном насилии в отношении девочки-подростка при отягчающих обстоятельствах
424 минуты назад
Пулишич не забил «Ювентусу» с пенальти, назначенного за фол Келли на Хименесе. Игрок «Милана» пробил выше ворот
1242 минуты назад
«Может, ты был безнадежен в какой-то момент, но твои родители ведь не потеряли надежду, правильно?» Постекоглу – журналисту на вопрос о 7 матчах «Ноттингема» без побед
11сегодня, 19:47
Дембеле пришел в «Барселону» из Бундеслиги. Вспомните еще таких в нашей новой игре «Три на Три»?
сегодня, 19:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
У «Милана» 1 победа в 6 последних матчах с «Ювентусом»
2 минуты назад
«ПСЖ» и «Лилль» сыграли вничью (1:1), забили Мендеш и Мбаппе. У парижан 1 победа в 3 последних матчах Лиги 1
413 минут назад
Лапочкин об 11-метровом в дерби: «РПЛ превращается в чемпионат мутных пенальти. Зачем Мешков позвал Чистякова смотреть ВАР? По географии не надо звать судью»
619 минут назад
«Сельта» – «Атлетико». 0:1 – Старфельт забил в свои ворота, Лангле удален. Онлайн-трансляция
4сегодня, 19:45Live
Чемпионат Португалии. «Порту» против «Бенфики» Моуринью
436 минут назадLive
Фанаты идущих 8-ми «Рейнджерс» пытались заблокировать выезд клубного автобуса после 1:1 с «Фалкирком». Тренера Мартина под охраной полиции вывели со стадиона
140 минут назад
Гвардиола о том, что он одержал 250 побед в АПЛ быстрее всех тренеров: «Приглашу всех, кого я опередил, на ужин. Для меня большая честь быть с ними в одной компании»
453 минуты назад
Петржела о «Зените»: «Я бы обязательно уволил Семака на месте руководства, он уже давно в клубе, а команде сейчас нужен новый импульс»
10сегодня, 19:20
Талалаев о 2:0 с «Махачкалой»: «Балтика» должна была забивать и третий. Но, наверное, не с этим «Динамо» – оно грызет всех, кто вокруг»
5сегодня, 19:20
Биджиев о 0:2 от «Балтики»: «Пенальти был абсолютно левым. Человек бьет головой и попадает в руку, стоит в полуметре. Как можно такое ставить? Уже надоело»
14сегодня, 19:08