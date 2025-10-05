Тренер «Севильи» Альмейда о 4:1: «Команда не побеждала «Барсу» дома уже 10 лет. Против нее нужно сыграть идеально – и все прошло по плану. Мы могли забить больше»

Тренер «Севильи» высказался о разгроме «Барсы» (4:1) в 8-м туре Ла Лиги.

«Я очень рад этой победе, потому что нам нужно было выиграть дома. Здесь не побеждали «Барселону» уже 10 лет. Мы прервали множество негативных серий благодаря борьбе и самоотдаче. Я доволен самоотверженностью и пониманием игры со стороны футболистов. И той общей радостью, которую принесла эта победа.

Мы хорошо подготовились к игре – и все получилось. Если бы позволили «Барселоне» продвигаться вперед, они бы нас наказали, потому что всегда это делают. Нужно было пойти на жертвы, а потом рискнуть, играя против одной из команд, которая лучше всех прессингует.

Против «Барселоны» нужно было провести идеальный матч – и все прошло так, как мы задумывали. Способ, которым это сделано, очень важен, но это все равно только три очка. С таким настроем и желанием можно добиться многого, но самое сложное – сохранить это.

Мы играли с тремя центральными защитниками против соперников, у которых два нападающих, потому, что наша игра еще не была отлажена. Сегодня я хотел добавить больше людей в середину поля, чтобы не давать думать трем их мозгам в центре. Таков был план.

Думаю, мы могли забить больше голов и упустили моменты, которые против «Барселоны» нельзя упускать. Я знаю, где мы находимся, в каком мы состоянии и куда хотим прийти», – сказал Матиас Альмейда .