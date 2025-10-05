У Рэшфорда подозрение на травму после игры с «Севильей». Маркус лидирует в «Барсе» по голевым действиям – 3 мяча, 4 ассиста
Маркус Рэшфорд – лидер «Барсы» по результативным действиям.
Английский форвард, арендованный у «Манчестер Юнайтед», забил в матче 8-го тура Ла Лиги против «Севильи» (1:4).
В 10 матчах за «Барселону» во всех турнирах у Рэшфорда 3 гола и 4 результативные передачи. У него больше очков, чем у любого игрока в команде.
Как сообщила Marca, есть подозрение, что Рэшфорд получил травму в сегодняшнем матче.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
