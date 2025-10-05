  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Педри об 1:4 с «Севильей»: «В 1-м тайме у «Барсы» не было ни интенсивности, ни выхода из обороны, мы не знали, что делать с мячом. Судья сказал, момент с Кунде не тянет на фол, одно фиксирует, другое – нет»
Педри об 1:4 с «Севильей»: «В 1-м тайме у «Барсы» не было ни интенсивности, ни выхода из обороны, мы не знали, что делать с мячом. Судья сказал, момент с Кунде не тянет на фол, одно фиксирует, другое – нет»

Педри высказался о поражении от «Севильи» (1:4) в 8-м туре Ла Лиги.

«Произошло много вещей, нам нужно быть критичными к себе. В первом тайме мы плохо и оборонялись, и атаковали. Необходимо улучшить многие аспекты, чтобы после паузы снова начать побеждать.

В первом тайме у нас не было ни интенсивности, ни выхода из обороны, мы не знали, что делать с мячом... Мы совсем не показали свой уровень.

Бывают моменты, которые решают исход матча. Можно не забить пенальти, но мы плохо сыграли на протяжении всей игры.

Отсутствие интенсивности было видно – мы проиграли все единоборства, поднимали линию, когда не нужно было этого делать, не знали, как выйти из-под прессинга...

Фол на Кунде (перед вторым голом «Севильи») я видел вблизи, и судья сказал мне, что это слишком мало для нарушения. А потом свистнул другое. Одно фиксирует, другое – нет», – сказал полузащитник «Барселоны». 

