Левандовски не забил 3 из 10 пенальти в Ла Лиге с сезона-2022/23 – первого в «Барселоне». Только у Аспаса и Мурики больше промахов в этот период

Роберт Левандовски входит в число худших пенальтистов Ла Лиги.

Нападающий «Барселоны» промахнулся с точки в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (1:4).

Левандовски не реализовал 3 из 10 пенальти в Ла Лиге. Только Яго Аспас из «Сельты» и Ведат Мурики из «Мальорки» (по четыре) промахнулись больше в этом турнире с сезона-2022/23 (первого для Левандовски в «Барсе»).

У Даниэля Парехо из «Вильярреала » также три нереализованных пенальти за этот период.