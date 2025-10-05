Левандовски не забил 3 из 10 пенальти в Ла Лиге с сезона-2022/23 – первого в «Барселоне». Только у Аспаса и Мурики больше промахов в этот период
Роберт Левандовски входит в число худших пенальтистов Ла Лиги.
Нападающий «Барселоны» промахнулся с точки в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (1:4).
Левандовски не реализовал 3 из 10 пенальти в Ла Лиге. Только Яго Аспас из «Сельты» и Ведат Мурики из «Мальорки» (по четыре) промахнулись больше в этом турнире с сезона-2022/23 (первого для Левандовски в «Барсе»).
У Даниэля Парехо из «Вильярреала» также три нереализованных пенальти за этот период.
Как вам дерби?4293 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости