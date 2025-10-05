  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Левандовски не забил 3 из 10 пенальти в Ла Лиге с сезона-2022/23 – первого в «Барселоне». Только у Аспаса и Мурики больше промахов в этот период
27

Левандовски не забил 3 из 10 пенальти в Ла Лиге с сезона-2022/23 – первого в «Барселоне». Только у Аспаса и Мурики больше промахов в этот период

Роберт Левандовски входит в число худших пенальтистов Ла Лиги.

Нападающий «Барселоны» промахнулся с точки в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (1:4). 

Левандовски не реализовал 3 из 10 пенальти в Ла Лиге. Только Яго Аспас из «Сельты» и Ведат Мурики из «Мальорки» (по четыре) промахнулись больше в этом турнире с сезона-2022/23 (первого для Левандовски в «Барсе»).

 У Даниэля Парехо из «Вильярреала» также три нереализованных пенальти за этот период. 

Как вам дерби?4293 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
logoБарселона
logoЛа Лига
logoВедат Мурики
logoЯго Аспас
logoСельта
logoВильярреал
logoМальорка
logoДаниэль Парехо
logoРоберт Левандовски
logoСевилья
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» потерпела крупнейшее поражение от «Севильи» с 2006 года и первое с 2021-го
88сегодня, 16:41
«Барселона» во второй раз при Флике проиграла дважды подряд – «ПСЖ» и «Севилье». Первый был в декабре
39сегодня, 16:30
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 8-го тура. Команда Алонсо опережает «Барсу» на 2 очка
79сегодня, 16:29
Главные новости
Челестини о борьбе за титул: «ЦСКА 9 лет не может стать чемпионом, надо быть скромными. Мы боремся со многими командами, но это не означает, что цель невыполнима»
67 минут назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» обыграл «Хайденхайм», «Гамбург» разгромил «Майнц», «Гладбах» принимает «Фрайбург»
1013 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Ман Сити» обыграл «Брентфорд», «Ньюкасл» победил «Ноттингем»
97914 минут назад
«Ман Сити» не проигрывает 7 матчей – 5 побед, 2 ничьих. Команда Гвардиолы отстает от лидирующего в АПЛ «Арсенала» на 3 очка
718 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграл вничью с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Лилля», «Лион» уступил «Тулузе»
1523 минуты назад
У Рэшфорда подозрение на травму после игры с «Севильей». Маркус лидирует в «Барсе» по голевым действиям – 3 мяча, 4 ассиста
1223 минуты назад
Флик про 1:4 от «Севильи»: «Не думаю, что проблема в схеме или стратегии – «Барса» допустила серьезные ошибки. Я доволен реакцией, продемонстрированной во 2-м тайме»
3628 минут назад
У Фати 6 голов в 5 матчах за «Монако». Арендованный у «Барселоны» форвард – лучший бомбардир Лиги 1
3239 минут назад
Родри получил травму в матче с «Брентфордом». Хавбека «Ман Сити» заменили в 1-м тайме
1740 минут назад
Первая лига. «Торпедо» разгромлен «Черноморцем», «Ротор» сыграл вничью с «Нефтехимиком»
1450 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Педри об 1:4 с «Севильей»: «В 1-м тайме у «Барсы» не было ни интенсивности, ни выхода из обороны, мы не знали, что делать с мячом. Судья сказал, момент с Кунде не тянет на фол, одно фиксирует, другое – нет»
66 минут назад
«Наполи» – «Дженоа». 2:1 – Хейлунд вывел чемпионов вперед. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Гол Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Брентфордом» – 1:0
919 минут назад
Чемпионат Португалии. «Порту» против «Бенфики» Моуринью
343 минуты назад
«Ювентус» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
348 минут назад
«Балтика» – «Динамо» Махачкала. 1:0 – забил Хиль. Онлайн-трансляция
34сегодня, 16:45Live
Шпилевский не собирается уходить из «Пари НН» после 1:2 с «Сочи»: «Если все читать и слушать, можно сразу самоубийством заканчивать. Сейчас и Гвардиола не изменит ситуацию, здравомыслящие все понимают»
14сегодня, 15:27
Эдегор пропустит октябрьские матчи Норвегии из-за травмы колена и будет восстанавливаться в «Арсенале»
7сегодня, 15:07
Ливай забил во 2-м матче подряд за «Спартак». У форварда 4 гола в 6 последних играх
4сегодня, 14:58
Вольтемаде забил в 3-м матче подряд за «Ньюкасл» – с пенальти «Ноттингему». У купленного за 85+5 млн евро форварда 4 гола в 7 матчах
28сегодня, 14:53