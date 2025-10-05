«Барселона» во второй раз при Флике проиграла дважды подряд – «ПСЖ» и «Севилье». Первый был в декабре
«Барселона» во второй раз при Ханси Флике потерпела два поражения подряд.
Каталонцы на выезде уступили «Севилье» в 8-м туре Ла Лиги (1:4). Ранее они проиграли «ПСЖ» в общем этапе Лиги чемпионов (1:2).
До этого при немецком тренере «Барселона» проигрывала дважды подряд лишь раз: в декабре прошлого года она уступила сперва «Леганесу» (0:1), а затем «Атлетико» (1:2).
Флик возглавляет команду с лета 2024 года.
