«Спартак» выиграл 1 из 5 последних матчей с ЦСКА

У «Спартака» 1 победа над ЦСКА в 5 последних матчах.

Команда Деяна Станковича проиграла армейцам в гостях в 11-м туре Мир РПЛ (2:3). 

В четырех очных встречах до этого красно-белые потерпели одно поражение, один раз выиграли и дважды сыграли вничью. 

«Спартак» с 18 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице. ЦСКА лидирует с 24 баллами. 

