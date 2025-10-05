«Спартак» выиграл 1 из 5 последних матчей с ЦСКА
У «Спартака» 1 победа над ЦСКА в 5 последних матчах.
Команда Деяна Станковича проиграла армейцам в гостях в 11-м туре Мир РПЛ (2:3).
В четырех очных встречах до этого красно-белые потерпели одно поражение, один раз выиграли и дважды сыграли вничью.
«Спартак» с 18 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице. ЦСКА лидирует с 24 баллами.
