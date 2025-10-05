Малышев покинет пост гендиректора «Спартака» по своей инициативе. Должность займет один из менеджеров «Лукойла»

Олег Малышев покидает пост генерального директора «Спартака».

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Утверждается, что менеджер принял такое решение по собственной инициативе – впервые он попросил об отставке еще 2 месяца назад, но тогда «Лукойл » ее не принял. В итоге удержать специалиста не удалось.

«РБ Спорт» подтверждает эту информацию и пишет , что Малышев останется в совете директоров клуба. Гендиректором станет один из менеджеров «Лукойла».

Малышев занимал должность генерального директора «Спартака » с июня 2023 года.