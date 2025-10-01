  • Спортс
  «Спартак» и Хачатурянц обсуждают привлечение инвестиций в размере нескольких миллиардов рублей. Экс-глава РПЛ получит «ключевое слово по назначению/увольнению тренера» («Чемпионат»)
19

«Спартак» и Хачатурянц обсуждают привлечение инвестиций в размере нескольких миллиардов рублей. Экс-глава РПЛ получит «ключевое слово по назначению/увольнению тренера» («Чемпионат»)

Ашот Хачатурянц может помочь привлечь в «Спартак» инвестиции.

«Чемпионат» сообщает, что экс-глава судейского комитета РФС и бывший президент РПЛ ведет переговоры о получении управленческих функций в московском клубе.

«Речь идет не о позиции гендиректора или другой менеджерской должности. Прорабатывается вопрос, что Хачатурянц или связанные с ним компании привлекут в «Спартак» инвестиции, что частично разгрузит «Лукойл». Речь идет о нескольких миллиардах рублей.

Вместе с этим у Хачатурянца будут большие полномочия на подбор менеджмента и ключевое слово по назначению/увольнению тренера», – отметил источник.

