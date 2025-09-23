Зарема об экс-директоре «Спартака» Фетисове: «Классический приспособленец и предатель по сути, любого сдаст в личных интересах. Жаль, что ему не хватило личностных качеств, чтобы стать топом»

Зарема Салихова назвала Антона Фетисова приспособленцем и предателем.

Экс-глава департамента по коммуникациям «Спартака» дал интервью Спортсу’’, в котором заявил, что его работа в клубе во многом была перечеркнута созданием телеграм-канала Салиховой .

«Антон – классический приспособленец и предатель по сути. При этом Фетисов – профессионал, редкость для российского футбола. Пока ему удобно, он поддакивает тем, кому выгодно, а когда придет время, сдаст любого в своих личных интересах. Он точно не про ромбик на груди. Увы, он не первый и не последний такой.

Мне жаль, что ему не хватило личностных качеств, чтобы стать топом, а не просто модератором закулисных воин и покупателем мнений блогеров за кроссовки. Без него, без Попова мы выиграли Кубок с командой футболистов и теми людьми, которых я хотела видеть рядом, реально идейными и преданными мечте. С людьми, которые реально ломали стереотипы, а не просто делали это на словах.

Даже в этом интервью стоит мое имя в заголовке, а не Малышева , Алаева , Хачатурянца , Жданова, Газизова и кого-либо. Потому что без меня кому был бы интересен Антон Фетисов? Его имя стало громким благодаря мне», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Антон Фетисов о Зареме: «Ее 1-е интервью оформило новые грани бренда «Спартака»: лидерство, яркость, дерзость, защита своих. Плохо, что все закончилось переписками в телеграме с Поповым»

Антон Фетисов о влиянии Заремы в «Спартаке»: «Оно росло в связи с ее вовлеченностью. Негатив от фанатов других клубов объясним: сексизм, консерватизм. Эти шаблоны было прикольно разрывать»