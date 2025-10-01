Мажич о работе ЭСК: «Если видим ошибку арбитра – всегда ее признаем. Нельзя сделать так, чтобы все остались довольны, особенно если речь о больших клубах»

Милорад Мажич рассказал, как ЭСК РФС принимает решения.

«В ЭСК мы как эксперты должны обсуждать конкретные эпизоды, а не то, что им предшествовало или случилось после. Порой наши мнения разделяются: я могу видеть нарушение правил в эпизоде, а другие члены ЭСК – нет. Если какие-то моменты мы не обсуждаем в рамках ЭСК, то они разбираются судейским комитетом, департаментом. Если мы видим ошибку арбитра – всегда ее признаем. Если нет факторов, доказывающих ошибку, мы доверяемся решению, принятому судьей в поле.

Нельзя сделать так, чтобы все остались довольны. Одна команда говорит одно, другая – другое. Кто-то в любом случае будет неудовлетворен. Особенно если речь идет о больших клубах, которые играют между собой. ЭСК – это орган при президенте РФС, и мы очень осторожны при подборе ее состава», – сказал руководитель департамента судейства и инспектирования РФС.