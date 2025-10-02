Милорад Мажич: «Наша ЭСК сегодня – самая сильная. Судейская карьера имеет мало значения в вопросе работы эксперта – ты закончил судить, а футбол меняется»

Милорад Мажич считает, что в России работает самая сильная судейская комиссия.

– Франк Де Блекере вышел из состава ЭСК в марте 2022 года из-за событий на Украине. Почему вы позвали его обратно?

– В ЭСК сейчас появились два новых человека – одни из лучших мировых судей последних 10-20 лет. Я не хочу много говорить о политике. Рад, что удалось убедить Де Блекере вновь присоединиться к нам. Он знаком с другими членами ЭСК – и с Равшаном [Ирматовым ], и с Джюнейтом [Чакыром]. Политические моменты оставлю без комментариев.

Я на сто процентов уверен, что наша ЭСК на сегодня – самая сильная. Когда только начались политические проблемы, речь шла о том, как в принципе ее создать. Мы разговаривали со многими бывшими арбитрами. И нашли решение. Я до конца своих дней не забуду тех, кто принял наше приглашение – и Нестора [Питану], и Джюнейта, и Равшана. Сейчас к нам присоединились Алексей [Кульбаков ] и Франк. Но это не все. Мы разговариваем еще с одним человеком, который имел впечатляющую судейскую карьеру и уже проявил себя как эксперт.

Вообще, если честно, судейская карьера имеет мало значения в вопросе работы человека как эксперта. Что было, то было. Я, будучи арбитром, часто слышал от судей, которые уже закончили, фразы: «А вот когда я», «Когда мы...» Это слишком пафосно. Я не люблю обсуждать то, что уже прошло. Ты закончил судить, начал новый этап своей карьеры, а мир вокруг меняется, футбол меняется. Прежние заслуги уже не имеют значения, – сказал руководитель департамента судейства и инспектирования РФС.