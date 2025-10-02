  • Спортс
  • Мажич про ВАР: «Он усложнил работу арбитров, но позитивно повлиял на футбол. Раньше судьи завершали карьеру, допустив ошибку в важном эпизоде матча. ВАР помогает это исправить»
2

Мажич про ВАР: «Он усложнил работу арбитров, но позитивно повлиял на футбол. Раньше судьи завершали карьеру, допустив ошибку в важном эпизоде матча. ВАР помогает это исправить»

Милорад Мажич высказался о ВАР и влиянии ошибочных решений на карьеру судей.

– Лично вам больше по душе старый добрый футбол до внедрения ВАР или современный, насыщенный техникой?

– Получилось так, что я работал в эпоху до внедрения технологий, но застал и время, когда они пришли в футбол – был как раз в первом поколении арбитров, работавших с системой ВАР. Если спросить судей постарше, они, разумеется, скажут, что ВАР им не нравится. Молодые же просто не знают, что такое работать без видеопомощи.

ВАР принес в футбол и в судейство много позитивного. Было много ситуаций, когда одно решение арбитров влияло на исход всего матча. Причем случалось это на самом высоком уровне: в Лиге чемпионов, на Евро и чемпионатах мира. Скажу так: ВАР усложнил работу для арбитров, но позитивно повлиял на футбол в целом. Сегодня ничего нельзя утаить и невозможно сослаться на то, что судья не увидел эпизода – если что-то не заметил главный арбитр, это увидит его помощник в ВАР-центре.

Но если судья примет правильное решение – об этом никто и слова не скажет. А вот если он ошибся в эпизоде, подпадающем под вмешательство ВАР, а видеоассистент ему не подсказал, все начнут обсуждать это. Никто не допустит мысли, что ВАР мог потерять концентрацию, фокус и так далее...

Сразу будут придумывать иные причины. Судьи никогда не были и не будут положительными героями. Эта роль всегда отведена футболистам в зависимости от предпочтений болельщиков. Судья же всегда обязан принимать правильные решения.

Возвращаясь к вашему вопросу: сложно сравнивать футбол и судейство до и после внедрения ВАР. Многие арбитры завершали карьеру, допустив ошибку в важном эпизоде матча. Сегодня ВАР помогает исправить подобные ошибки.

Приведу пример: в 2009 году лучший на тот момент европейский судья Мартин Ханссон из Швеции работал на стыковом матче ФранцияИрландия в отборе на ЧМ-2010. Помните, там французы забили гол, когда Тьерри Анри подыграл себе рукой у чужих ворот – и что началось после этого?

Разве кто-то критиковал Анри, одного из лучших футболистов мира на тот момент? Нет! Весь негатив достался судье. Вспомните мои слова о положительных и отрицательных героях...

Недавно я виделся с Ханссоном. Он выступал перед молодыми судьями и рассказывал про свою карьеру и свою жизнь. Мартин пытается быть позитивным, но видно, что он все еще не отпустил этот эпизод.

И его можно понять: ты на самом верху, потом случается один момент – и ты падаешь... Он закончил карьеру после того матча. Сейчас Ханссон живет со своей семьей где-то в лесу. Уверен, каждый день он вспоминает тот матч, – сказал руководитель департамента судейства и инспектирования РФС.

Милорад Мажич: «Наша ЭСК сегодня – самая сильная. Судейская карьера имеет мало значения в вопросе работы эксперта – ты закончил судить, а футбол меняется»

Милорад Мажич: «Россия – это сила! Империя! Невозможно взять и отрезать страну – она важная часть мировой политики и мировых процессов. Европейский футбол нуждается в российских клубах»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
