«Я играл с Роналдиньо, лучшим в мире, и не видел никого сильнее. Но Месси доказал, что это возможно, став лучшим игроком, которого мы когда-либо видели». Ларссон про Лео
Хенрик Ларссон высказался про Лионеля Месси.
Бывший шведский футболист играл за каталонский клуб с 2004 по 2006 год.
«Было видно, что у него есть потенциал стать отличным футболистом.
Но в то время я играл с лучшим игроком мира, Роналдиньо, и не видел никого сильнее него. Но Месси доказал, что это возможно.
У него была скорость, мастерство и видение поля. Обладать этими качествами – одно, а собрать их вместе – совсем другое.
Он это сделал и стал, пожалуй, лучшим игроком, которого мы когда-либо видели», – сказал бывший нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Flashscore
