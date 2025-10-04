«Я играл с Роналдиньо, лучшим в мире, и не видел никого сильнее. Но Месси доказал, что это возможно, став лучшим игроком, которого мы когда-либо видели». Ларссон про Лео

Хенрик Ларссон высказался про Лионеля Месси.

Бывший шведский футболист играл за каталонский клуб с 2004 по 2006 год.

«Было видно, что у него есть потенциал стать отличным футболистом.

Но в то время я играл с лучшим игроком мира, Роналдиньо , и не видел никого сильнее него. Но Месси доказал, что это возможно.

У него была скорость, мастерство и видение поля. Обладать этими качествами – одно, а собрать их вместе – совсем другое.

Он это сделал и стал, пожалуй, лучшим игроком, которого мы когда-либо видели», – сказал бывший нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон .