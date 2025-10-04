Семин может возглавить «МЛ Витебск». 78-летний тренер проведет переговоры с лидером чемпионата Беларуси на следующей неделе (Football.by)
Юрий Семин может возглавить лидирующий в чемпионате Беларуси клуб.
По информации Football.by, бывший главный тренер «Локомотива» близок к назначению в «МЛ Витебск». На следующей неделе 78-летний специалист прибудет на переговоры.
Ассистентом Семина станет, как ожидается, Юрий Батуренко.
«МЛ Витебск» набрал 52 очка в 24 турах и опережает «Динамо» Минск, у которого матч в запасе, на 4 балла. Команда проиграла четыре матча подряд, Александр Шагойко был уволен с поста главного тренера 3 октября.
