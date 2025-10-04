  • Спортс
6

Семин может возглавить «МЛ Витебск». 78-летний тренер проведет переговоры с лидером чемпионата Беларуси на следующей неделе (Football.by)

Юрий Семин может возглавить лидирующий в чемпионате Беларуси клуб.

По информации Football.by, бывший главный тренер «Локомотива» близок к назначению в «МЛ Витебск». На следующей неделе 78-летний специалист прибудет на переговоры.

Ассистентом Семина станет, как ожидается, Юрий Батуренко.

«МЛ Витебск» набрал 52 очка в 24 турах и опережает «Динамо» Минск, у которого матч в запасе, на 4 балла. Команда проиграла четыре матча подряд, Александр Шагойко был уволен с поста главного тренера 3 октября.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football.by
