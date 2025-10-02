Семин о Кубке: «Мне не очень нравится формат. Может, стоит уменьшить количество матчей – некоторые не соответствуют уровню турнира»
Юрий Семин высказал недовольство форматом Фонбет Кубка России.
Напомним, с сезона-2022/2023 в Кубке появился групповой этап для команд Мир РПЛ, а клубы из низших дивизионов играют между собой в Пути регионов.
«Кубок России в его нынешнем формате мне не очень нравится. Болельщики правильно говорят, что много товарищеских игр. Например, одна команда набрала нужное количество очков и играет вторым составом.
В Кубке должно быть максимальное напряжение. Если команда в Англии проигрывает клубу из третьей лиги, то она вылетает.
Может, стоит уменьшить количество матчей в Кубке России. Некоторые игры не соответствуют уровню этого турнира», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
