  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семин отрицает переговоры с «МЛ Витебск»: «Если кого-то и буду тренировать, то команду ветеранов на прощальном матче Глушакова»
1

Семин отрицает переговоры с «МЛ Витебск»: «Если кого-то и буду тренировать, то команду ветеранов на прощальном матче Глушакова»

Юрий Семин опроверг информацию о скором назначении тренером белорусского клуба.

«Первый раз слышу о том, что могу возглавить «МЛ Витебск». Я ни с кем не общался.

Если я кого-то и буду тренировать, то команду ветеранов на прощальном матче Дениса Глушакова», – сказал 78-летний специалист.

Глава лидеров чемпионата Беларуси Артем Леонов тоже не подтвердил информацию Football.by.

«Переговоров с Семиным не было», – сказал руководитель «МЛ Витебск».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
logoЮрий Семин
logoМЛ Витебск
logoЛокомотив
logoвысшая лига Беларусь
logoДенис Глушаков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семин может возглавить «МЛ Витебск». 78-летний тренер проведет переговоры с лидером чемпионата Беларуси на следующей неделе (Football.by)
8сегодня, 15:32
Семин о Кубке: «Мне не очень нравится формат. Может, стоит уменьшить число матчей – некоторые не соответствуют уровню турнира»
122 октября, 11:53
Юрий Семин: «Покер Глушенкова меня не удивил, его для этого брали в «Зенит». Он правильно воспринял критику и стал больше работать на команду»
428 сентября, 12:12
Главные новости
«Барса» сообщила RFEF о травме Берналя, хавбек отозван из сборной Испании U-21. Ранее из заявки взрослой команды исключили Ямаля
313 минут назад
Кейн – первый игрок в истории Бундеслиги с 11 голами в первых 6 турах
720 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» разгромил «Кремонезе», «Лацио» сыграл 3:3 с «Торино», «Ювентус» сыграет с «Миланом» в воскресенье
2826 минут назад
«Интер» разгромил «Кремонезе» – 4:1. Бонни забил и сделал три ассиста: на Лаутаро, Димарко и Бареллу
1126 минут назад
«Челси» – «Ливерпуль». 1:1 – Гакпо ответил на гол Кайседо! Онлайн-трансляция
23028 минут назадLive
Кордоба о словах Дзюбы про его симуляции: «Если посмотрите, какие фолы на мне совершаются… Я не плачу, я мужчина. Все сегодня видели пенальти Артема и понимали, что будет дальше»
1131 минуту назад
Артета про 2:0 с «Вест Хэмом»: «Арсенал» доминировал и заслуженно победил. Мы не использовали явные голевые моменты»
734 минуты назад
Батраков забил 9 голов в 11 турах Мир РПЛ и лидирует в списке бомбардиров
940 минут назад
Левников после ВАР назначил пенальти в пользу «Локо» в матче с «Динамо» за фол Касереса на Руденко
4341 минуту назадФото
«Динамо» – «Локомотив». 2:2 – Батраков сравнял с пенальти! Онлайн-трансляция
14147 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Айнтрахт» – «Бавария». 0:3 – Диас сделал дубль и ассистировал Кейну. Онлайн-трансляция
134 минуты назадLive
У Исака 2 (1+1) очка в 5 матчах за «Ливерпуль». Форвард ассистировал Гакпо в игре с «Челси»
113 минут назад
Черчесов о жесткой игре «Ахмата»: «Мы не на курорте. Сегодня был футбол, который понравился зрителям. Надеюсь, и самый главный зритель, смотревший по ТВ, получил удовольствие»
414 минут назад
«Интер» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 13:2. Дальше – игра с «Ромой»
422 минуты назад
У Сергеева гол и ассист за 6 минут матча с «Локо». Мяч форварда «Динамо» засчитали после ВАР
748 минут назадФото
Мусаев о 2:0: «В 1-м тайме «Ахмат» создал нам много проблем, нельзя так играть. Хорошо, что мы были хороши в реализации. 2-й тайм был нормального качества»
151 минуту назад
Колосков о ФИФА: «Не отстранить Израиль – политическое решение, не красящее Инфантино. Там агрессия против пяти стран, но никто на это не обращает внимание. Двойные стандарты»
1153 минуты назад
Депутат Валуев о неотстранении Израиля: «Это другое для них»
658 минут назад
«Факел» выиграл в первом матче после увольнения Шалимова – 2:1 у «Волги». Команда идет 2-й в Первой лиге
сегодня, 17:17Видео
Ротенберг о Карпине в футбольном «Динамо»: «Мы все вместе ему помогаем, болеем за команду»
5сегодня, 17:06