Семин отрицает переговоры с «МЛ Витебск»: «Если кого-то и буду тренировать, то команду ветеранов на прощальном матче Глушакова»
Юрий Семин опроверг информацию о скором назначении тренером белорусского клуба.
«Первый раз слышу о том, что могу возглавить «МЛ Витебск». Я ни с кем не общался.
Если я кого-то и буду тренировать, то команду ветеранов на прощальном матче Дениса Глушакова», – сказал 78-летний специалист.
Глава лидеров чемпионата Беларуси Артем Леонов тоже не подтвердил информацию Football.by.
«Переговоров с Семиным не было», – сказал руководитель «МЛ Витебск».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
