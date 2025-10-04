Семин отрицает переговоры с «МЛ Витебск»: «Если кого-то и буду тренировать, то команду ветеранов на прощальном матче Глушакова»

Юрий Семин опроверг информацию о скором назначении тренером белорусского клуба.

«Первый раз слышу о том, что могу возглавить «МЛ Витебск ». Я ни с кем не общался.

Если я кого-то и буду тренировать, то команду ветеранов на прощальном матче Дениса Глушакова», – сказал 78-летний специалист.

Глава лидеров чемпионата Беларуси Артем Леонов тоже не подтвердил информацию Football.by.

«Переговоров с Семиным не было», – сказал руководитель «МЛ Витебск».